Trabzonspor Sörloth ve Hamsik için nabız yokluyor

Spor Toto Süper Ligi dördüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma şansı elde eden Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Golcü transferi yapacağı bilinen Trabzonspor, eski oyuncusu Aleksandriçin nabız yok diyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, iki tane yıldız oyuncuyla ilgilendiklerini ifade etti. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarına şimdiden başlayarak zaman kazanmak istiyor.

Abdullah avcı, transfer ile ilgili itiraflarda bulunarak önemli oyuncularla ilgilendiklerini doğruladı. Transfer yapılabilmesi için kulübün ekonomik yapısının uygun olması gerekiyor. Bu açıdan Trabzonspor’un hangi oyuncuları transfer edeceği merak ediliyor. Trabzonspor’un ilgilendiği oyuncular arasında Napoli’nin efsane oyuncuları arasında yer alan Slovak oyuncu Marek Hamsik ile, geçen yıl ligimizin gol kralı Aleksandr Sörloth bulunuyor.