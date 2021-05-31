İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı

Trabzonspor Sörloth ve Hamsik için nabız yokluyor

Trabzonspor önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Trabzonspor golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor Sörloth ve Hamsik için nabız yokluyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:47
Trabzonspor Sörloth ve Hamsik için nabız yokluyor
Takip Et:

Spor Toto Süper Ligi dördüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma şansı elde eden Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Golcü transferi yapacağı bilinen Trabzonspor, eski oyuncusu Aleksandr Sörloth için nabız yok diyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, iki tane yıldız oyuncuyla ilgilendiklerini ifade etti. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarına şimdiden başlayarak zaman kazanmak istiyor.

Abdullah avcı, transfer ile ilgili itiraflarda bulunarak önemli oyuncularla ilgilendiklerini doğruladı. Transfer yapılabilmesi için kulübün ekonomik yapısının uygun olması gerekiyor. Bu açıdan Trabzonspor’un hangi oyuncuları transfer edeceği merak ediliyor. Trabzonspor’un ilgilendiği oyuncular arasında Napoli’nin efsane oyuncuları arasında yer alan Slovak oyuncu Marek Hamsik ile, geçen yıl ligimizin gol kralı Aleksandr Sörloth bulunuyor.


Son Güncelleme: 31.05.2021 18:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HamsikSörloth
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da transfer görüşmeleri arttı
Galatasaray'da transfer görüşmeleri arttı
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Ozan Kabak'tan şampiyonluk öncesi açıklamalar
Ozan Kabak'tan şampiyonluk öncesi açıklamalar
Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi
Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi
Emre Çolak'tan imza geldi
Emre Çolak'tan imza geldi

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Bülent Alkış kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!
TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ve dizi oyuncuları
Haktan Zavlak kimdir? Kaç yaşındadır? Haktan Zavlak hayatı
Toyota 2500 personeli işe alacak
Bimde gelecek hafta satılacak ürünler 4 Haziran 2021 Cuma broşürü
31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Vergi borcu yapılandırması kimleri kapsayacak?
SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında intibak zammı yapılacak mı? 31 Mayıs 2021 Pazartesi
AGİ ödemesi nasıl hesaplanır? 2021 AGİ kimlere verilir?
e-Devlet 2021 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gaye Gürsel kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Belediye süt yardımı nasıl alınır?2021 Halk süt başvurusu şartları
İş Bankası 5000 TL kredi başvurusu
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Mayıs 2021
Hızlı emekli olabilmek ve yüksek emekli maaşı alabilmek için öneriler
Aile Bakanlığı ödünç para başvurusu nasıl yapılır? Ödünç para geri ödenmezse ne olur?
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 31 Mayıs 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.