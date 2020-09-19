Trabzonspor Sörloth transferinden 12 milyon Euro alacak!

Trabzonspor ile Alman takımı Leipzig ve İngiliz Crystal Palace arasında devam eden transfer görüşmelerinde artık sona gelindi. Alman kulübün Alexander Sörloth için 24 milyon Euro ödeme yapacağı ifade edildi. Bu paranın 12 milyon Euro kadarlık bir bölümünün Trabzonspor’un cebine gireceği belirtildi.

Alexander Sörloth daha önce Trabzonspor forması altında çıktığı 49 maçta 33 gol kaydetmişti. Birçok talibi bulunan Norveçli oyuncu tercihini Alman kulüpten yana kullandı.

Diğer yandan Jose Mourinho’nun başında olduğu Tottenham’ın da istediği Sörloth, Harry Kane’nin arkasında kalmak istemediği ve daha önceden İngiltere’de oynayıp beklediğini bulamadığı için Bundesliga’ya yöneldi.