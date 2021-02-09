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Trabzonspor seriye bağladı: Yeni Malatya 0-2 Trabzonspor

Süper Lig’in 24. haftasının son maçında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşılaştı. Mücadeleyi deplasman ekibi Trabzonspor 0-2 kazandı ve üst üste 5. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

09 Şubat 2021 Salı 16:45
Trabzonspor seriye bağladı: Yeni Malatya 0-2 Trabzonspor
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Süper Lig’in 24. haftası Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla sona erdi. Haftanın son maçında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesini, deplasman ekibi Trabzonspor 0-2 kazandı. Üst üste 5. galibiyetini alan Trabzonspor, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Trabzonspor’un gollerini, 50. dakikada Bakasetas ve 90+6. dakikada Nwakaeme kaydetti. Bu sonuçla puanını 42’ye yükselten borda mavili ekip, 4. sıraya yükseldi.

Maçtan puansız ayrılan Yeni Malatyaspor ise 29 puanda kaldı ve haftayı 10. sırada kapattı.

Yeni Malatyaspor sıradaki maçını 15 Şubat Pazartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak. Trabzonspor ise 13 Şubat Cumartesi günü evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.



Son Güncelleme: 09.02.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni MalatyasporTrabzonspor
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