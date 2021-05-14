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Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig’in 42. Haftası’nda Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo mavililer için formalite değerinde olan maç, Gençlerbirliği için ölüm kalım anlamını taşıyor.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:26
Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak
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Süper Lig’de topladığı 68 puan ile 4. Sırada bulunan Trabzonspor, geçen hafta Göztepe’yi 5-3 mağlup ederek kümede kalma savaşını son haftaya taşıyan Gençlerbirliği ile sezonun kapanış karşılaşmasını oynayacak. Ligdeki son yenilgisini 28. haftada Alanyaspor’a 3-1 kaybederek alan Karadeniz ekibi, sezonu yenilmeden tamamlamak istiyor.

Gençlerbirliği’nin Trabzonspor karşısında tek hedefi galibiyet elde etmek. Ancak Ankara ekibi için Trabzonspor galibiyeti tek başına yeterli olmayacak. Başkent ekibi Trabzonspor maçını kazanıp Fenerbahçe’nin deplasmanda Kayserispor’u yenmesini bekleyecek.

Taraflar 72. Kez Karşılaşacak

Trabzonspor ile Gençlerbirliği ile ligde oynadığı 72 karşılaşmada 40 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 12 galibiyet elde etti. Takımlar 19 maçta ise birbirine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibinin 135 golüne Ankara ekibi 66 gol ile karşılık verdi.

Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGençlerbirliği
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