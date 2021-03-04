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Trabzonspor Olağan Genel Kurulu yeniden ertelendi

Aralık ayında gerçekleşmesi planlanan Trabzonspor Olağan Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeye göre ertelenmişti. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 2 Mart tarihinde alınan karara göre Trabzonspor Olağan Genel Kurulu yeniden ertelenmiştir.

04 Mart 2021 Perşembe 14:30
Trabzonspor Olağan Genel Kurulu yeniden ertelendi
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Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nun ertelenmesi üzerine Trabzonspor Kulübü açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu tarafından kulüp tüzüğünün 29. maddesine göre her yıl 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında yapılması zorunlu olan Olağan Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirlerini içeren “Deneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması” şeklindeki genelgesine istinaden 28 Şubat 2021’den sonra belirlenecek tarihe kadar erteleme kararı alındığını belirten Trabzonspor Külübü tarafından: "Ancak bugün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Trabzon’un salgın kapsamında ‘çok yüksek risk’ grubunda yer aldığını belirterek, genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliği yasakladığını açıklamıştır. Yönetim Kurulumuz bu karar üzerine Olağan Genel Kurulumuzu, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar açıklayana kadar ertelemiştir." şeklinde açıklama gelmiştir.



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:30
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporOlağan Genel KuruluErtelendi
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