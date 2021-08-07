Trabzonspor Okay Yokuşlu’nun transfer olması halinde 500 bin pound kazanacak

Celta Vigo forması giyen milli oyuncuiçin İngiliz ekipleri Watford ve Wolverhampton yarışa girdi. Geçen sezonun devre arasında West Bromwich Albion’a kiralanan ve performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna ada ekiplerinin ilgisi bulunuyor.

İngiliz basını Okay için Wolves ve Watford’un 5 milyon pound civarında bonservis teklif ettiğini yazdı. Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor’un kasasına 500 bin pound girecek. Trabzonspor Okay’ı Celta Vigo’ya satarken bir sonraki satıştan pay maddesi koymuştu.