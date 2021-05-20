Trabzonspor, Norveçli Birger Meling için Nimes’e teklif yaptı

Süper Lig’de 4. sırayı alarak UEFA Konferans Ligi’ne katılacak Trabzonspor, ara vermeden transfer çalışmalarına başladı. Bordo mavililerin son olarak Fransa Ligi’nde küme düşen Nimes’in Norveçli sol bek oyuncusu Birger Meling’e talip olduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinin Meling için Fransız ekibine taksitle ödenecek şekilde 2 milyon Euro teklif edilecek. Altenatif olarak ise satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralama yoluna gidilecek. Yönetim bu transferi en kısa zamanda bitirmek istiyor.

Meling Olmazsa Cemali Ve Ya Haddadi’ye Teklif Gidecek

Oyuncu Fransa Ligi’nde 25 maçta 2 gol ve 3 asist ile oynadı. 26 yaşındaki sol bek, 17 kez’nda yer aldı.

Bordo mavililer, Meling’ten sonuç alınmaması halinde Başakşehir’in futbolcusu Cemali Serter’e veya Kasımpaşa’da oynayan ancak bonservisi Al Ittihad’da bulunan Tunuslu Haddadi’ye teklif yapacak.