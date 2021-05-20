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Trabzonspor, Norveçli Birger Meling için Nimes’e teklif yaptı

Trabzonspor, sezonun son ermesinin ardından gelecek sezonun planlamalarına hemen başladı. Bordo mavililerin Norveçli Birger Meling için Nimes’e teklif yaptığı öğrenildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:55
Trabzonspor, Norveçli Birger Meling için Nimes’e teklif yaptı
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Süper Lig’de 4. sırayı alarak UEFA Konferans Ligi’ne katılacak Trabzonspor, ara vermeden transfer çalışmalarına başladı. Bordo mavililerin son olarak Fransa Ligi’nde küme düşen Nimes’in Norveçli sol bek oyuncusu Birger Meling’e talip olduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinin Meling için Fransız ekibine taksitle ödenecek şekilde 2 milyon Euro teklif edilecek. Altenatif olarak ise satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralama yoluna gidilecek. Yönetim bu transferi en kısa zamanda bitirmek istiyor.

Oyuncu Fransa Ligi’nde 25 maçta 2 gol ve 3 asist ile oynadı. 26 yaşındaki sol bek, 17 kez Norveç Milli Takımı’nda yer aldı.

Meling Olmazsa Cemali Ve Ya Haddadi’ye Teklif Gidecek

Bordo mavililer, Meling’ten sonuç alınmaması halinde Başakşehir’in futbolcusu Cemali Serter’e veya Kasımpaşa’da oynayan ancak bonservisi Al Ittihad’da bulunan Tunuslu Haddadi’ye teklif yapacak.

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 13:55
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBirger MelingNorveç Milli TakımıNimes
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