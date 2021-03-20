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Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı radyodan canlı dinle - TS Ankaragücü maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı radyodan canlı dinlenebilecek. Futbol severler TS Ankaragücü maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayınını araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 19:50
Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı radyodan canlı dinle - TS Ankaragücü maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
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Süper Lig’in 31.haftasında Trabzonspor Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. 30 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Zirve ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç beIN Sports ekranlarından yayınlanırken aynı zamanda TRT Radyo 1 üzerinden canlı olarak anlatılacak.

TRT Radyo 1 Trabzonspor MKE Ankaragücü canlı maç anlatımı için TIKLAYINIZ.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor:

Uğurcan, Hüseyin (Flavio), Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Ankaragücü:

Friedrich, Atakan, Zarlija, Kulusic, Atila, Voca, Geraldo, İbrahim, Endri, Lobzhanidze, Börven

Ankaragücü moralli

Başkent ekibi Ankaragücü’nde teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman’ın getirilmesinin ardından takım yükselişe geçti. Son 3 maçını kazanan Ankaragücü, ligde bir ara son sıraya kadar gerilemesine rağmen, son haftalardaki çıkıyla küme düşme hattının üstüne çıkmayı başardı.

Ankaragücü ligde şu ana kadar 29 puan topladı ve 17.sırada yer alıyor. Öte yandan zorlu Trabzonspor maçında takımın en önemli isimlerinden Kitsou, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Alper Potuk ise sakatlığı nedeniyle Trabzon’a getirilmedi.

Trabzonspor çıkışa geçmek istiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor son 2 haftada kaybedilen 5 puanın ardından zirve yarışının uzağında kaldı. Bordo mavililerde genç sağ bek Serkan Asan son haftalardaki performansıyla eleştiri toplamıştı. Bu nedenle Ankaragücü maçında savunmanın sağında Flavio yer alabilir.

Öte yandan geçen hafta kart cezası nedeniye forma giyemeyen Vitor Hugo Ankaragücü maçıyla formasına kavuşacak.



Son Güncelleme: 20.03.2021 19:50
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAnkaragücüSüper LigTrt Radyo 1Dinle
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