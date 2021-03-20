İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Trabzonspor MKE Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - TS Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 31.haftasında Trabzonspor MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Taraftarlar Trabzonspor MKE Ankaragücü Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve TS Ankaragücü Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 18:45
Trabzonspor MKE Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - TS Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 31.haftasında heyecan Trabzonspor Ankaragücü maçıyla devam ediyor. 20 Mart Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Trabzonspor ligde aldığı 52 puanla 4.sırada yer alıyor. Başkent ekibi Ankaragücü ise son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerin ardından puanını 29’a yükseltti ve küme düşme hattının bir basamak üstü olan 17.sıraya yerleşti.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor:

Uğurcan, Hüseyin (Flavio), Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Ankaragücü:

Friedrich, Atakan, Zarlija, Kulusic, Atila, Voca, Geraldo, İbrahim, Endri, Lobzhanidze, Börven

Serkan Asan yedeğe

Zirve yarışında son iki haftada kaybedilen 5 puanın ardından geride kalan Trabzonspor’da genç sağ bek Serkan Asan’ın performansı eleştiri topladı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu maçta genç oyuncu yerine Flavio’yu sağ bekte oynatabileceği söyleniyor.

Ayrıca geçen hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen savunmanın en önemli ismi Vitor Hugo Ankaragücü maçıyla formasına kavuşacak. Önümüzdeki hafta zorlu Sivas deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor’da Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Edgar ve Djaniny sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ankaragücü Hikmet Karaman’la kalkışa geçti

Sezonu kabus gibi bir başlangıç yapan Ankaragücü’nde son olarak takımın başında Hikmet Karaman getirildi. Tecrübeli teknik adam takımıyla başarılı bir performans sergiledi ve küme düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Ankaragücü çıktığı son 3 maçı kazandı ve ligde 29 puanla 17.sıraya yükseldi.

Mete Kalkavan düdük çalacak

20 Mart Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak olan Trabzonspor Ankaragücü maçında tecrübeli hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Ankaragücü 11 yıldır Trabzon’da kazanamıyor

Başkent ekibi Ankaragücü Süper Lig’de son 11 yıldır Trabzonspor deplasmanında kazanamıyor. Hikmet Karaman ve öğrencileri zorlu maça bu istatistiği bitirmek için de çıkacak. Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle bitmişti.

Trabzonspor Ankaragücü canlı izle

20 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak Trabzonspor Ankaragücü maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Medya grubu maçları beIN Sports ekranlarından yayınlıyor.

Maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal değildir ve kaçak yayın yapmaktadır. Yeni düzenleme sonrası kaçak sitelerden maçları takip etmekte suç sayılmaktadır. Ayrıca söz konusu sitelerdeki yayınlar kalitesiz olup, 4-5 dakika geriden gelmektedir. Bu sitelerde bulunan reklamlar üzerinden de virüs bulaşma riski vardır. Bu nedenle maçları kaliteli ve HD izlemenin en iyi yolu beIN Sport abonesi olmaktır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 20.03.2021 18:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAnkaragücüBeınsportsSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle Trabzonspor MKE Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle TS Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Trabzonspor MKE Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle TS Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Göztepe Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri
Göztepe Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri
Malatya Gaziantep maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatyaspor Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Malatya Gaziantep maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatyaspor Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8 - Survivor 2021 51. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm
Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8 - Survivor 2021 51. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm
TJK 20 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
TJK 20 Mart 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Göztepe Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Göztepe Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Göztepe Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Göztepe Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Trabzonspor MKE Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - TS Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve başvuru adresi detayları
Canlı izle Trabzonspor MKE Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle TS Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Yemin 321. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
En uygun kredi veren bankalar listesi 20 Mart 2021 Cumartesi
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
Malatya Gaziantep maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatyaspor Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Göztepe Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri
Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Tozkoparan İskender hangi gün, ne zaman? Tozkoparan İskender yayın saati ve kanalı
Hamilelikte kız bebek belirtileri nelerdir, nasıl belli olur?
Masum 362. Bölüm bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Rüyada ev taşıma görmek ne demektir? Rüyada ev taşıma görmenin tabiri ve anlamı
Emanet 138. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 17 Mart Çarşamba Kanal 7
FIFA 21 maç kazanmak için en iyi dizilişler ve taktikler
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mart 2021
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
Bu akşam hangi diziler var? 20 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı
Xiaomi MIUI 12 reklamlar nasıl kapatılır? Xiaomi MIUI 12 reklam kapatma işlemleri
Çocuktan Al Haberi yeni bölüm, son bölüm izle Show TV 20 Mart 2021 Cumartesi - Çocuktan Al Haberi 187. bölüm canlı izle
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.