Trabzonspor MKE Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - TS Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 31.haftasında heyecan Trabzonspor Ankaragücü maçıyla devam ediyor. 20 Mart Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Trabzonspor ligde aldığı 52 puanla 4.sırada yer alıyor. Başkent ekibi Ankaragücü ise son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerin ardından puanını 29’a yükseltti ve küme düşme hattının bir basamak üstü olan 17.sıraya yerleşti.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor:

Ankaragücü:

Serkan Asan yedeğe

Uğurcan, Hüseyin (Flavio), Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyFriedrich, Atakan, Zarlija, Kulusic, Atila, Voca, Geraldo, İbrahim, Endri, Lobzhanidze, Börven

Zirve yarışında son iki haftada kaybedilen 5 puanın ardından geride kalan Trabzonspor’da genç sağ bek Serkan Asan’ın performansı eleştiri topladı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu maçta genç oyuncu yerine Flavio’yu sağ bekte oynatabileceği söyleniyor.

Ayrıca geçen hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen savunmanın en önemli ismi Vitor Hugo Ankaragücü maçıyla formasına kavuşacak. Önümüzdeki hafta zorlu Sivas deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor’da Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Edgar ve Djaniny sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ankaragücü Hikmet Karaman’la kalkışa geçti

Mete Kalkavan düdük çalacak

Sezonu kabus gibi bir başlangıç yapan Ankaragücü’nde son olarak takımın başında Hikmet Karaman getirildi. Tecrübeli teknik adam takımıyla başarılı bir performans sergiledi ve küme düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Ankaragücü çıktığı son 3 maçı kazandı ve ligde 29 puanla 17.sıraya yükseldi.

20 Mart Cumartesi akşamı saat 19:00’da başlayacak olan Trabzonspor Ankaragücü maçında tecrübeli hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Ankaragücü 11 yıldır Trabzon’da kazanamıyor

Başkent ekibi Ankaragücü Süper Lig’de son 11 yıldır Trabzonspor deplasmanında kazanamıyor. Hikmet Karaman ve öğrencileri zorlu maça bu istatistiği bitirmek için de çıkacak. Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle bitmişti.

Trabzonspor Ankaragücü canlı izle

20 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak Trabzonspor Ankaragücü maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Medya grubu maçları beIN Sports ekranlarından yayınlıyor.

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