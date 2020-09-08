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Trabzonspor Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı!

Sosa'nın Fenerbahçe'ye gitmesi sonrasında orta saha transferi yapacağını açıklayan Trabzonspor Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de Beşiktaş forması ile büyük başarılar elde eden Fernandes'in Trabzonspor'a transferi taraftarları heyecanlandırdı.

08 Eylül 2020 Salı 18:36
Trabzonspor Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı!
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Orta sahada yaşanan eksiklikler nedeni ile transfer çalışmalarına orta saha olarak devam eden Trabzonspor geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması da giyen Manuel Fenandes ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.


Transferin sessiz takımlarından olan Trabzonspor’da orta saha takviyesi için geçtiğimiz hafta Manuel Fenandes ile görüşme sağlanmıştı. 1,5 milyon Euro talep eden Fenandes’e 1.1 milyon Euro talep eden Trabzonspor Fenandes’in Türkiye’ye dönmek istemesi nedeni ile teklifini kabul etmiş ve Trabzona görüşmek üzere getirilmişti.

2011 – 2014 sezonunda Beşiktaştaydı

Portekizli oyuncu 3 yıl boyunca Beşiktaş forması giyerek büyük başarılar elde etmişti. Trabzonspor’dan 1.5 milyon Euro talep etmesine karşın 1.1 Milyon Euroluk teklifi kabul eden Manuel Fenandes 1+1 yıllık sözleşme imzalamak üzere ilerleyen günlerde Trabzon’a gidecek.

Bonservisi yok

Sosa’nın takımdan ayrılması sonrasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor Manuel Fenandes ile uzun zamandır görüşme yaptığı biliniyordu. Yıldız orta saha oyuncusuna bonservis ödemeden kadrosuna katan Trabzonspor Fenandes’e teşekkürlerini iletti.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 18:36
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Anahtar Kelimeler:
Manuel FernandesTrabzonspor
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