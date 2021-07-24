Trabzonspor Kouyate için resmi teklif yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor transferde de şu ana kadar elini çabuk tutan ekiplerin başında geliyor. Neredeyse tüm eksiklerini gideren bordo mavililerde altenatifli bir kadro kurmak için takviye yapılacak.

Stoperde Edgar ve Hugo ikilisinden memnun olunsa da iki oyuncunun yedeği için harekete geçildi. Trabzonspor yönetimi son olarak Crystal Palace forması giyen 31 yaşındaki golcü Cheikhouiçin İngiliz ekibine resmi teklifte bulundu.

Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 1.89’luk golcü için Arabistan’dan da tekliflerin olduğu öğrenildi. Ancak bordo mavililer kendi bütçesine uygun bir maaş ile oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Kouyate’nin de kariyerine Avrupa’da devam etmek istemesi bordo mavililerin elini güçlendiriyor.

Geçen sezon 37 maça çıkan stoper ve ön liberoda da görev yapabilen Kouyate 1 gol atma başarısı gösterdi.