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Trabzonspor Konyaspor’u evinde ağırlayacak, maç hangi kanalda, saat kaçta oynayacak ve maçının muhtemel 11’leri kimler?

Süper Lig’in 20. haftası oynanırken Trabzonspor bu hafta İttifak Holding Konyaspor’u evinde ağırlayacak. Trabzonspor ve Konyaspor taraftarlarının merakla beklediği maç hangi kanalda ve saat kaçta oynanacak? sorunun cevabı ve daha fazla bilgi haberimizde yer almaktadır.

19 Ocak 2021 Salı 14:43
Trabzonspor Konyaspor’u evinde ağırlayacak, maç hangi kanalda, saat kaçta oynayacak ve maçının muhtemel 11’leri kimler?
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Süper Lig’in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u evinde konuk edecek Trabzonspor yakaladığı 3 maçtır yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Trabzonspor ve Konyaspor karşılamasından önce, Trabzonspor’un 27 puanı bulunurken Konyaspor’un ise 22 puanı bulunmaktadır. Trabzonspor’da cezalı oyuncu bulunmazken Anders Trondsen’in sakatlığı devam etmektedir. Konyaspor’da ise yine cezalı oyuncu bulunmazken Adil Demirbağ, Alper Uludağ, Guilherme, Marin Anicic ve Volkan Fındıklı’nın ise sakatlıkları devam etmektedir. 

Trabzonspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda bu akşam saat 19:00 da oynanacak olan Trabzonspor-Konyaspor karşılaşması beIN SPORTS HD1’de canlı olarak yayınlanacak ve maçta Abdülkadir Bitigen hakemlik yapacaktır. Ara transfer döneminde Bordo Mavili takıma transfer olan 22 yaşındaki Berat Özdemir’in de Konyaspor maçında kadroda olması bekleniyor. 

Trabzonspor-Konyaspor muhtemel 11'leri kimlerdir?

Trabzonspor:

Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Hugo (Hosseini), Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Konyaspor:

 Sehic, Skubic, Musa, Abdulkerim, Ömer Ali, Jevtovic, Diomande, Shengelia, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets


Son Güncelleme: 19.01.2021 14:43
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKonyaspor
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