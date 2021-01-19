Trabzonspor Konyaspor’u evinde ağırlayacak, maç hangi kanalda, saat kaçta oynayacak ve maçının muhtemel 11’leri kimler?

Süper Lig’in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u evinde konuk edecek Trabzonspor yakaladığı 3 maçtır yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Trabzonspor ve Konyaspor karşılamasından önce, Trabzonspor’un 27 puanı bulunurken Konyaspor’un ise 22 puanı bulunmaktadır. Trabzonspor’da cezalı oyuncu bulunmazken Anders Trondsen’in sakatlığı devam etmektedir. Konyaspor’da ise yine cezalı oyuncu bulunmazken Adil Demirbağ, Alper Uludağ, Guilherme, Marin Anicic ve Volkan Fındıklı’nın ise sakatlıkları devam etmektedir.
Trabzonspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?
Trabzonspor-Konyaspor muhtemel 11'leri kimlerdir?
Trabzonspor:Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Hugo (Hosseini), Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny
Konyaspor:Sehic, Skubic, Musa, Abdulkerim, Ömer Ali, Jevtovic, Diomande, Shengelia, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets
Son Güncelleme: 19.01.2021 14:43