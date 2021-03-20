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Trabzonspor kendi sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti

Süper Lig'in 31. hafta maçında Trabzonspor ile Ankaragücü arasında oynanan maçta bordo mavili ekip kendi sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

20 Mart 2021 Cumartesi 21:56
Trabzonspor kendi sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün Trabzonspor ve Ankaragücü karşı karşıya geldi. Rakip takımı kendi sahasında ağırlayan Trabzonspor, Başkent ekibini 4-1 yendi. Bordo mavili ekip aldığı bu sonuçla birlikte son iki maç sonrasında galibiyete ulaştı. Küme düşme hattına yakın olan ve son üç maçını galibiyetle tamamlayan Ankaragücü ise, haftalar sonra son maçından mağlup olarak ayrıldı.

Medical Park stadyumunda karşı karşıya gelen Trabzonspor'la Ankaragücü maçında bordo mavililer 8. dakikada Ekuban'ın attığı gol ile öne geçerken, Ankaragücü'nün beraberlik puanı 26. dakikada İbrahim Akdağ'ın penaltıdan attığı golle geldi.

Kalesinde golü gören Trabzonspor hızla atağa geçti ve 28. dakikada yine Ekubanın golüyle 2-1 öne geçerken hemen ardında 30. dakikada Djaniny'den gelen golle ilk ilk yarıyı 3-1 galip olarak önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Başkent ekibinin girdiği birçok pozisyonda gol gelmezken Trabzonspor uzatmaların oynadığı dakikalarda Edgar Ie'nin golü ile aradaki farkı 3'e çıkardı ve karşılaşmadan 4-1 galip olarak ayrıldı.

Bordo mavili ekip kendi sahasında aldığı bu sonuçla Süper Lig'de puanını 55'e çıkarırken Ankaragücü 29 puanda kaldı.



Son Güncelleme: 20.03.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAnkaragücüMaç SonucuSüper Lig Puan
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