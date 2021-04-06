Trabzonspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS – Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 33.haftasında heyecan Trabzonspor Kayserispor maçıyla devam ediyor. Karadeniz temsilcisi ligde çıktığı son 4 maçta 7 puan kaybetti. Deplasman ekibi Kayserispor’da ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu takımın başına getirildi. Kayserispor ligde 32 puanla 18’inci sırada yer alıyor.
Muhtemel 11’ler
Trabzonspor:Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Berat), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
Kayserispor:Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behiç, Attamah, Avramovski, Muhar, Lennon, Henrique, İlhan Parlak
Trabzonspor’da kadro değişiyor
Trabzonspor’da son 4 haftada alınan puan kayıplarıyla kadroda değişikliğe gidiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı cezalı olan Edgar ve Abdülkadir Parmak’ın yerine stopere Hosseini, orta sahaya Baker veya Berat ikilisinde birine şans verecek.
Kayserispor’da 3 önemli eksik
Küme düşme mücadelesi veren Kayserispor gol yollarında sorun yaşıyor. Sarı kırmızılıların golcüleri Alibec, Maglica ile Campanharo sakatlıkları nedeniyle Trabzon deplasmanına götürülmedi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun bu maçta forvet hattında İlhan Parlak’a şans vermesi bekleniyor. Öte yandan Kayseri ekibin bu maçta da en önemli gol ayağı yıldız oyuncu Lennon olacak.
Trabzonspor Kayserispor maçı kaçta başlayacak?
6 Nisan Salı günü saat 19:00’da başlayacak olan Trabzonspor Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. İki takım taraftarları da maçı sabırsızlıkla bekliyor.
Trabzonspor Kayserispor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.