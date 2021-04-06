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Trabzonspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS – Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri

Trabzonspor Süper Lig’in 33.haftasında Kayserispor’u ağırladı. Futbol severler Trabzonspor Kayserispor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports TS – Kayseri Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

06 Nisan 2021 Salı 20:45
Trabzonspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS – Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 33.haftasında heyecan Trabzonspor Kayserispor maçıyla devam ediyor. Karadeniz temsilcisi ligde çıktığı son 4 maçta 7 puan kaybetti. Deplasman ekibi Kayserispor’da ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu takımın başına getirildi. Kayserispor ligde 32 puanla 18’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor:

Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Berat), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Kayserispor:

Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behiç, Attamah, Avramovski, Muhar, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

Trabzonspor’da kadro değişiyor

Trabzonspor’da son 4 haftada alınan puan kayıplarıyla kadroda değişikliğe gidiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı cezalı olan Edgar ve Abdülkadir Parmak’ın yerine stopere Hosseini, orta sahaya Baker veya Berat ikilisinde birine şans verecek.

İki zorunlu değişikliğin yanı sıra forvet hattında geçen hafta cezalı olan Djaniny geri dönecek. Ekuban ise kanada çekilecek. Son iki haftada orta sahadaki eksikler nedeniyle 8 numara pozisyonunda görev yapan Bakasetas ise forvet arkasına geçecek.

Kayserispor’da 3 önemli eksik

Küme düşme mücadelesi veren Kayserispor gol yollarında sorun yaşıyor. Sarı kırmızılıların golcüleri Alibec, Maglica ile Campanharo sakatlıkları nedeniyle Trabzon deplasmanına götürülmedi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun bu maçta forvet hattında İlhan Parlak’a şans vermesi bekleniyor. Öte yandan Kayseri ekibin bu maçta da en önemli gol ayağı yıldız oyuncu Lennon olacak.

Trabzonspor Kayserispor maçı kaçta başlayacak?

6 Nisan Salı günü saat 19:00’da başlayacak olan Trabzonspor Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. İki takım taraftarları da maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Trabzonspor Kayserispor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.



Son Güncelleme: 06.04.2021 20:45
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKayserisporSüper LigMaç özetiBeınsports
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