Trabzonspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzonspor Kayserispor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 33.haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçta 7 puan kaybeden Trabzonspor küme düşme mücadelesi veren Kayserispor’u yenerek mora bulmak istiyor. Deplasman ekibi Kayserispor ise zorlu maçı kazanarak üst sıralara çıkmak istiyor.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor’un ligde 56 puanla 4’üncü sırada yer aldığı görülüyor. Kayserispor ise 32 puanla ligde 18’inci sırada yer alıyor.

Trabzonspor Kayseri maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig’de bu yıl pandemi nedeniyle sıkıştırılmış fikstür hazırlandı. Sıkıştırılmış fikstür kapsamında hafta içi maçları da oynanıyor. Trabzonspor Kayserispor maçı da 6 Nisan Salı günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor:

Kayserispor:

Trabzon’da eksikler can sıkıyor

Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Berat), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, DjaninyDoğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behiç, Attamah, Avramovski, Muhar, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

Trabzonspor’da Kayserispor maçı öncesi defansın önemli ismi Edgar ile orta sahanın dinamosu Abdulkadir Parmak cezaları, Abdülkadir Ömür, Trondsen, Kamil Ahmet ve Afobe ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlığını atlatan Berat Özdemir ile cezasını tamamlayan Djaniny takıma dönüyor.

İki takım 48’inci kez karşı karşıya

Kayseri’de golcü sorunu

Trabzonspor ile Kayserispor lig tarihinde daha önce 47 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda bordo mavililer 29 galibiyet alırken, Kayseri ekibi yalnızca 9 galibiyet alabildi. 11 maç ise berabere sonuçlandı. Ayrıca ligin ilk yarısında oynanan maçta da gol sesi çıkmadı.

Kayserispor Trabzon deplasmanı öncesi golcülerinin sakatlıkları nedeniyle zorlanıyor. Sarı kırmızılı ekipte Alibec, Maglica ve Campanharo sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak.

Hakem Atilla Karaoğlan

Medical Park Stadı’nda oynanacak Trabzonspor Kayserispor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Trabzonspor Kayserispor maçı canlı izleme ekranı

6 Nisan Salı günü saat 19:00’da başlayacak Trabzonspor Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olan kişiler izleyebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya Grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle maçlar sadece abone olarak beIN Sports platformları üzerinden izleyebilirsiniz.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak söz konusu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi alınan yeni karar sonrasında bu yayınları izleyen kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır. Ayrıca kaçak yayın yapan sitelerde maçla 4-5 dakika geriden gelip, düşük kalitede yayınlanmaktadır. Bu sitelerde verilen reklamlarda bilgisayarınıza virüs bulaştırabilir. Maçları HD ve güvenli şekilde izlemenin en ideal yöntemi abone olmaktır.

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