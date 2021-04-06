İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Trabzonspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzonspor Kayserispor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 33.hafta heyecanı Trabzonspor Kayserispor maçıyla devam ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi futbol severler Trabzonspor Kayserispor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Trabzonspor Kayseri Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

06 Nisan 2021 Salı 18:30
Trabzonspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzonspor Kayserispor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 33.haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçta 7 puan kaybeden Trabzonspor küme düşme mücadelesi veren Kayserispor’u yenerek mora bulmak istiyor. Deplasman ekibi Kayserispor ise zorlu maçı kazanarak üst sıralara çıkmak istiyor.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor’un ligde 56 puanla 4’üncü sırada yer aldığı görülüyor. Kayserispor ise 32 puanla ligde 18’inci sırada yer alıyor.

Trabzonspor Kayseri maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig’de bu yıl pandemi nedeniyle sıkıştırılmış fikstür hazırlandı. Sıkıştırılmış fikstür kapsamında hafta içi maçları da oynanıyor. Trabzonspor Kayserispor maçı da 6 Nisan Salı günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor:

Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Berat), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Kayserispor:

Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behiç, Attamah, Avramovski, Muhar, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

Trabzon’da eksikler can sıkıyor

Trabzonspor’da Kayserispor maçı öncesi defansın önemli ismi Edgar ile orta sahanın dinamosu Abdulkadir Parmak cezaları, Abdülkadir Ömür, Trondsen, Kamil Ahmet ve Afobe ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlığını atlatan Berat Özdemir ile cezasını tamamlayan Djaniny takıma dönüyor.

İki takım 48’inci kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Kayserispor lig tarihinde daha önce 47 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda bordo mavililer 29 galibiyet alırken, Kayseri ekibi yalnızca 9 galibiyet alabildi. 11 maç ise berabere sonuçlandı. Ayrıca ligin ilk yarısında oynanan maçta da gol sesi çıkmadı.

Kayseri’de golcü sorunu

Kayserispor Trabzon deplasmanı öncesi golcülerinin sakatlıkları nedeniyle zorlanıyor. Sarı kırmızılı ekipte Alibec, Maglica ve Campanharo sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak.

Hakem Atilla Karaoğlan

Medical Park Stadı’nda oynanacak Trabzonspor Kayserispor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Trabzonspor Kayserispor maçı canlı izleme ekranı

6 Nisan Salı günü saat 19:00’da başlayacak Trabzonspor Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olan kişiler izleyebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya Grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle maçlar sadece abone olarak beIN Sports platformları üzerinden izleyebilirsiniz.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak söz konusu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi alınan yeni karar sonrasında bu yayınları izleyen kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır. Ayrıca kaçak yayın yapan sitelerde maçla 4-5 dakika geriden gelip, düşük kalitede yayınlanmaktadır. Bu sitelerde verilen reklamlarda bilgisayarınıza virüs bulaştırabilir. Maçları HD ve güvenli şekilde izlemenin en ideal yöntemi abone olmaktır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 06.04.2021 18:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKayserisporSüper LigBeınsports
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağlık durumu nasıl?
Koronavirüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağlık durumu nasıl?
Göztepe Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe – Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Göztepe Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe – Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fatih Karagümrük Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Karagümrük Hatayspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fatih Karagümrük Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Karagümrük Hatayspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
Cenk Tosun Alanya maçında kadroda olacak mı, oynayacak mı?
Cenk Tosun Alanya maçında kadroda olacak mı, oynayacak mı?
Süper Lig şampiyonluk iddaa oranları 2020-2021
Süper Lig şampiyonluk iddaa oranları 2020-2021

Popüler Haberler

Trabzonspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzonspor Kayserispor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
GTA San Andreas nasıl indirilir?
A101 Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları
Sefirin Kızı dizisi final tarihi belli oldu mu?
2021 umre olacak mı, bu yıl umre yapılacak mı?
Sigortasız muayene olur mu? Muayene randevusu nasıl alınır? 2021
Koronavirüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağlık durumu nasıl?
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
6 Nisan 2021 Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kim satın alındı?
İbo Show İsmail YK kimdir, nereli? İsmail YK kaç yaşında, evli mi? İsmail YK'nın gerçek adı nedir?
6 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
HES Kodu nasıl alınır? Eski kimlikle hes kodu alınır mı?
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının adı nedir? Dispozofobi hastalığının tanımı
Bordo Bereli olabilmek için aranan şartlar nelerdir? 2021 TSK bordo bereli askerlik şartları
Kırmızı Kamyon yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Kırmızı Kamyon dizisi yeniden ne zaman başlayacak?
Göztepe Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe – Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Süper Lig şampiyonluk iddaa oranları 2020-2021
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Cenk Tosun Alanya maçında kadroda olacak mı, oynayacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.