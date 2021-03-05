Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında galip geldi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasına girilirken takımlar arasındaki liderlik mücadelesi ve küme düşmeme yarışı büyük bir heyecanla devam ediyor. Ligin 28. haftası da büyük bir heyecana sahne oldu. Sekiz maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak bir anda kendisini liderlik mücadelesi içerisinde bulan, İstanbul temsilcisi’ya konuk oldu. Mücadele büyük bir mücadeleye sahne olurken karşılaşmayı Trabzonspor iki golle kazandı. Geçtiğimiz Hafta Fenerbahçe’ye kendi evinde mağlup olan Trabzonspor, bu galibiyetle taraftarını sevindirmiş oldu. Uzun bir süre yenilmezlik serisi yakalayarak liderlik mücadelesine ortak olan Karadeniz Fırtınası bundan sonraki haftalarda da kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Ligde mücadelenin tüm heyecanıyla devam etmesi bekleniyor.