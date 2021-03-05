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Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında galip geldi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, İstanbul’da Kasımpaşa deplasmanında üç puan almak için mücadele etti. Mücadeleyi Trabzonspor kazandı.

05 Mart 2021 Cuma 11:53
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında galip geldi
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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasına girilirken takımlar arasındaki liderlik mücadelesi ve küme düşmeme yarışı büyük bir heyecanla devam ediyor. Ligin 28. haftası da büyük bir heyecana sahne oldu. Sekiz maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak bir anda kendisini liderlik mücadelesi içerisinde bulan Trabzonspor, İstanbul temsilcisi Kasımpaşa’ya konuk oldu. Mücadele büyük bir mücadeleye sahne olurken karşılaşmayı Trabzonspor iki golle kazandı. Geçtiğimiz Hafta Fenerbahçe’ye kendi evinde mağlup olan Trabzonspor, bu galibiyetle taraftarını sevindirmiş oldu. Uzun bir süre yenilmezlik serisi yakalayarak liderlik mücadelesine ortak olan Karadeniz Fırtınası bundan sonraki haftalarda da kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Ligde mücadelenin tüm heyecanıyla devam etmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 05.03.2021 11:53
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKasımpaşa
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