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Trabzonspor Juventus'tan sağ bek Wesley ile ilgileniyor

Süper Lig’in ilk devresinde zirveden uzak kalan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo mavililer sağ bek mevki için Juventus forması giyen Wesley’i gündemine aldı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:26
Trabzonspor Juventus'tan sağ bek Wesley ile ilgileniyor
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Bordo mavili yönetim Joao Pereira’nın takımdan ayrılmasının gündeme gelmesiyle birlikte sağ bek arayışların başladı. Yerel basında yer alan haberlerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın Juventus forması giyen sağ bek Wesley’i istediği yönetimin ise oyuncunun transferine ağırlık verdiği bildirildi.

20 yaşındaki genç oyuncu yeni sezonda Juventus U23 takımında forma giyerken zaman zaman A takımda da maçlara çıktı. Genç oyuncunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunurken Trabzonpspor oyuncuyu ilk etapta kiralamak istiyor.



Son Güncelleme: 16.01.2021 16:26
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Anahtar Kelimeler:
JuventsuWesleyTrabzonspor
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