Trabzonspor Juventus'tan sağ bek Wesley ile ilgileniyor

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:26
Bordo mavili yönetim Joao Pereira’nın takımdan ayrılmasının gündeme gelmesiyle birlikte sağ bek arayışların başladı. Yerel basında yer alan haberlerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın Juventus forması giyen sağ bek Wesley
’i istediği yönetimin ise oyuncunun transferine ağırlık verdiği bildirildi.
20 yaşındaki genç oyuncu yeni sezonda Juventus U23 takımında forma giyerken zaman zaman A takımda da maçlara çıktı. Genç oyuncunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunurken Trabzonpspor oyuncuyu ilk etapta kiralamak istiyor.
Son Güncelleme: 16.01.2021 16:26
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