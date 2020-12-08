Trabzonspor ile Sivasspor arasında skor bozulacak mı?

Trabzonspor ile Sivasspor, yarın Trabzon’da yapacakları mücadele ile Süper Lig içerisindeki 29’uncu maçları için bir araya gelecek. İki futbol takımının arasında gerçekleşecel 28 mücadelede, Trabzonspor’un maç sonuçlarında 14 galibiyete sahipken Sivasspor'un 8 galibiyeti var.

Süper Lig’in 11’inci haftası, Trabzonspor – Sivasspor maçı 7.12.2020 Pazartesi günü akşam 19:30’ da Medical Park Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maçın hakemliğini ise Suat Arslanboğa yapacak. Maçta yan hakemler olarak Yusuf Bozdoğan ile Alparslan Dedeş olacak.

İki takımında ligde eskiden yaşadığı 28 maç için Trabzonspor 14, Sivasspor’un ise bir tanesi hükmen olmakta olan 8 adet galibiyeti var. Taraflar arasında gerçekleşen 6 mücadelede ise beraberlik görülüyor. Trabzonspor geçtiğimiz Sivasspor maçlarında 42 gol atarken, Sivasspor 31 gol atmıştır.

TRABZON’UN SAHASINDA TRABZONSPOR DAHA BASKIN

Trabzonspor ile Sivasspor’un aralarında geçen mücadelelerde, Trabzonspor’un sahasında yapılan mücadelelerde; alınan galibiyet sayısı Trabzonspor için 9, Sivasspor için 2 şeklinde olmuştur. Diğer 3 maçta berabere sonuç alınmıştır. Trabzonspor kendi evinde 22 adet skor kaydederken atarken 11 adet gol yedi.

Geçtiğimiz sezonda iki takımın arasında yaşanan mücadelelerde Trabzonspor deplasman maçında 2-1 mağlubiyet alırken kendi sahasında 2-1 galibiyet almıştır ve 2010 ve 2011 sezonundayken rakibini kendi stadında, 6-1 mağlup etmiş; Trabzonspor ve Sivasspor arasında yaşanan maçlar için en fark yaratan skoru elde etmiştir.

ZİRVE YOLUNDA!

Aytemiz Alanyaspor’un yaşadığı puan kaybı ile Trabzonspor, Sivasspor’u yener ve 3 puan ile bu maçtan galip ayrılırsa zirveye emin adımlarla yaklaşacak. Abdullah Avcı’ nın takıma gelmesinin ardından ligde büyük bir dönüş yapan Trabzonspor, zirvedeki takımların yaşadığı puan kayıpları ile birlikte büyük bir avantaj yakalamıştır.

Trabzonspor’un ilk 11’i

*Uğurcan, Serkan, Edgar le, Hugo, Marlon, Abdulkadir, Lewis, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe.

Pereira kırmızı kart nedeni ile maça çıkamazken Hüseyin Türkmen sakatlığından dolayı forma giymeyecek.