Trabzonspor gözünü Nicolas N’Koulou’ya dikti

, Spor Toto Süper Ligi dördüncü bitirdi. Bugün bitmesine son bir hafta kalmış olmasına rağmen Trabzonspor Ligi dördüncü bitirmeyi garantiledi. Bu kapsamda bordo mavili ekip Avrupa kupalarına gidecek. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, birçok mevkiye transfer yapmayı planlıyor. Sezon başında yapmış olduğu transferlerden çok fazla verim alamayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştıktan sonra oyuncuların performansı yükseldi. Bu kapsamda Abdullah avcı transfer listesini yönetime sundu. Abdullah Avcı’nın transfer listesinde Torino ile sözleşmesi sezon sonunda bitenbulunuyor.

Trabzonspor başarılı futbolcuyu transfer etmek için yoğun mesai harcarken, İtalyan takımı Milan oyuncuyla ilgilenmeye başladı. İtalyan basınına göre Milan başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu kapsamda Trabzonspor’un en büyük rakibi Milan olarak gözüküyor. Başarılı oyuncu Torino’ya 2018 yılında 3.5 milyon Euro karşılığında Fransız takımı Lyon’dan transfer olmuştu. Trabzonspor Fransız stoperi kadrosuna katmak için ciddi şekilde ilgilendiğini ifade etti. 31 yaşındaki başarılı oyuncu bu sezon takımıyla 18 maça çıktı ve bir gol kaydetti.