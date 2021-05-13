İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Trabzonspor gözünü Nicolas N’Koulou’ya dikti

Spor Toto Süper Ligi dördüncü bitirmesi kesinleşen Trabzonspor önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Trabzonspor gözünü Torino ile sözleşmesi biten Nicolas N’Koulou’ya dikti.

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:11
Trabzonspor gözünü Nicolas N’Koulou’ya dikti
Takip Et:

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligi dördüncü bitirdi. Bugün bitmesine son bir hafta kalmış olmasına rağmen Trabzonspor Ligi dördüncü bitirmeyi garantiledi. Bu kapsamda bordo mavili ekip Avrupa kupalarına gidecek. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, birçok mevkiye transfer yapmayı planlıyor. Sezon başında yapmış olduğu transferlerden çok fazla verim alamayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştıktan sonra oyuncuların performansı yükseldi. Bu kapsamda Abdullah avcı transfer listesini yönetime sundu. Abdullah Avcı’nın transfer listesinde Torino ile sözleşmesi sezon sonunda biten Nicolas N’Koulou bulunuyor.

Trabzonspor başarılı futbolcuyu transfer etmek için yoğun mesai harcarken, İtalyan takımı Milan oyuncuyla ilgilenmeye başladı. İtalyan basınına göre Milan başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu kapsamda Trabzonspor’un en büyük rakibi Milan olarak gözüküyor. Başarılı oyuncu Torino’ya 2018 yılında 3.5 milyon Euro karşılığında Fransız takımı Lyon’dan transfer olmuştu. Trabzonspor Fransız stoperi kadrosuna katmak için ciddi şekilde ilgilendiğini ifade etti. 31 yaşındaki başarılı oyuncu bu sezon takımıyla 18 maça çıktı ve bir gol kaydetti.


Son Güncelleme: 13.05.2021 12:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nicolas N’KoulouTrabzonsporMilan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?
Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali neden alındı? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?
UEFA 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali neden alındı? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 62. bölüm Fox TV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm ATV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Baha kimdir, nereli? Baha kaç yaşında, evli mi? Baha gerçek adı nedir?
Çukur dizisine katılan Mert Yazıcıoğlu kimdir? Kulkan Erdenet karakteri kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Tam kapanma uzatıldı mı, 17 Mayıs'ta bitecek mi?
AVM'ler açık mı, bayramda açık olacak mı?
Rüyada araba alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada araba alma görmenin anlamları ve yorumları
Emanet dizisi Neslihan karakterini kim canlandırıyor? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir?
A101 bayramda açık mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.