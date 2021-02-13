Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesi saat kaçta başlayacak? Mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

’in 25. haftası bugün oynanan Kayserispor-Ankaragücü maçıyla başladı. Haftanın ikinci maçında ise’un konuğuolacak. Ligin en formda ekibi Trabzonspor, 5 maçtır kazanıyor. Son 8 maçında ise mağlubiyet yüzü görmeye Trabzonspor, bu periyodu 7 galibiyet 1 beraberlikle geçti. İlk yarıda oldukça iyi bir performans gösteren Gaziantep FK ise son maçını kazanarak tekrar çıkışa geçmişti. Trabzonspor maçından da puan almak isteyen Gaziantep FK, üst sıralarda yer almak istiyor. Peki bu önemli karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Gaziantep FK’yı karşı karşıya getirecek mücadele, bugün saat 16:00’da başlayacak. beIN SPORTS 1’den yayınlanacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.