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Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesi saat kaçta başlayacak? Mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Süper Lig’in 25. haftasında ligin en formda ekibi Trabzonspor ile ilk yarı önemli işler yapan Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Çıkışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında da 3 puanı hedefliyor. Peki, bu mücadele saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

13 Şubat 2021 Cumartesi 14:24
Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesi saat kaçta başlayacak? Mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
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Süper Lig’in 25. haftası bugün oynanan Kayserispor-Ankaragücü maçıyla başladı. Haftanın ikinci maçında ise Trabzonspor’un konuğu Gaziantep FK olacak. Ligin en formda ekibi Trabzonspor, 5 maçtır kazanıyor. Son 8 maçında ise mağlubiyet yüzü görmeye Trabzonspor, bu periyodu 7 galibiyet 1 beraberlikle geçti. İlk yarıda oldukça iyi bir performans gösteren Gaziantep FK ise son maçını kazanarak tekrar çıkışa geçmişti. Trabzonspor maçından da puan almak isteyen Gaziantep FK, üst sıralarda yer almak istiyor. Peki bu önemli karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Gaziantep FK’yı karşı karşıya getirecek mücadele, bugün saat 16:00’da başlayacak. beIN SPORTS 1’den yayınlanacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Son Güncelleme: 13.02.2021 14:24
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGaziantep FKSüper Lig
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