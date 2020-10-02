Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor

Gaziantep Kalyon stadında saat 20:00’de oynanacak mücadele önce iki takım son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Maçı ise tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek. Öte yandan lige istediği başlangıcı yapamayan bordo mavililer geçen hafta Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenerek moral bulmuştu. Ev sahibi takımda ise hafta içi teknik direktör Sumudica ilginç açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11’leri şu şekilde;

Gaziantep FK:

Trabzonspor:

Trabzonspor’da eksikler dönüyor

Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Maxim, Jefferson, Güray, Olkowski, Muhammet, A. Souza.Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, Ekuban (A. Kadir) Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe.

Deplasman takımı Trabzonspor lige önemli oyuncuları Pereira ve Ekuban’dan mahrum başlamıştı. İki oyuncu da Gaziantep maçının kadrosuna alındı. Bu iki ismin maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Ev sahibi takımda

Öte yandan kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha Abdülkadir Parmak’ın durumlar maç saatinde belli olacak.

Ev sahibi Gaziantep FK ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamazken, 2 beraberlik elde etmişti. Kırmızı siyahlılar Trabzonspor’u kendi sahasında yenerek kötü gidişata dur demek işitiyor.

Öte yandan ev sahibi takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Gaziantep temsilcisinin maç öncesi en büyük kozu kendi sahasında oynaması olacak. Kırmızılı siyahlı ekip geçen sezon iç sahada çıktığı 18 maçta sadece Fenerbahçe’ye mağlup olmuştu.