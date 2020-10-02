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Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor

Süper Lig’in 4. Haftasında Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Geçen hafta Yeni Malatyaspor’u yenen bordo mavililer galibiyet serisi yakalamak istiyor.

02 Ekim 2020 Cuma 21:00
Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor
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Gaziantep Kalyon stadında saat 20:00’de oynanacak mücadele önce iki takım son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Maçı ise tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek. Öte yandan lige istediği başlangıcı yapamayan bordo mavililer geçen hafta Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenerek moral bulmuştu. Ev sahibi takımda ise hafta içi teknik direktör Sumudica ilginç açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11’leri şu şekilde;

Gaziantep FK:

Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Maxim, Jefferson, Güray, Olkowski, Muhammet, A. Souza.

Trabzonspor:

Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, Ekuban (A. Kadir) Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe.

Trabzonspor’da eksikler dönüyor

Deplasman takımı Trabzonspor lige önemli oyuncuları Pereira ve Ekuban’dan mahrum başlamıştı. İki oyuncu da Gaziantep maçının kadrosuna alındı. Bu iki ismin maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.


Öte yandan kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha Abdülkadir Parmak’ın durumlar maç saatinde belli olacak.

Ev sahibi takımda

Ev sahibi Gaziantep FK ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamazken, 2 beraberlik elde etmişti. Kırmızı siyahlılar Trabzonspor’u kendi sahasında yenerek kötü gidişata dur demek işitiyor.

Öte yandan ev sahibi takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Gaziantep temsilcisinin maç öncesi en büyük kozu kendi sahasında oynaması olacak. Kırmızılı siyahlı ekip geçen sezon iç sahada çıktığı 18 maçta sadece Fenerbahçe’ye mağlup olmuştu.

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 21:00
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGaziantep FK
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