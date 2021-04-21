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Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası Abdullah Avcı'dan açıklama geldi! ''Üzgünüm ve sinirliyim.''

Süper Lig 36. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Trabzonspor teknik direktörü maç sonrası açıklamada bulundu. Maç kaç kaç bitti? Abdullah Avcı ne söyledi? İşte teknik direktörün o sözleri...

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:46
Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası Abdullah Avcı'dan açıklama geldi! ''Üzgünüm ve sinirliyim.''
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sarı kırmızı takımla 1-1 biten maç sonrası açıklama yaptı.

Süper Lig devam ederken, teknik direktör Avcı, açıklama yaptı.

İşte o sözler;

Bugün oyunun tamamında üstün oynayan, rakibi hiç devreye sokmayan bir oyunda... Anları doğru oynamak diye bir şey vardır. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları da doğru oynamalısın.

Sinirliyim

Üzgünüm, sinirliyim. Bu oyuna odaklanacaksın. Bu oyun duyguların ve kahramanlıkların oyunu değil, o anlamda da sinirliyim. Oyunu ele almışsın ve puan kaybediyorsun, 5 haftadır.

Trabzonspor forması ağır olur

Trabzonspor forması ağırdır ve hedefe oynayacaktır. Hedefi yakalamak üzereydik. Önümüzdeki sene hedefi yakalamak için koşacağız ve anları doğru oynayacağız.

Şu an yediğimiz golün oyuncu değişikliğiyle bir alakası yok. Hata, hata, hata... 94 dakika her şey elinin altında. Bunun için sinirliyim. Futbol bir akıl oyunudur, kahramanlık oyunu değildir.




Son Güncelleme: 21.04.2021 23:46
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Anahtar Kelimeler:
Abdullah AvcıSüper LigTrabzonspor
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