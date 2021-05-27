Trabzonspor, forvet transferi için gaza bastı

Geçtiğimiz sezon forvet hattında büyük sorunlar yaşayan Trabzonspor, aynı sıkıntıları bu sezon da yaşamamak için özellikle bu bölgeye yapılacak transferleri dikkatle araştırıyor. Bu nedenle transferde birinci gündem olan Danimarkalı forvet Conelius ile görüşen ancak 28 yaşındaki forvetin ve menajerinin yüksek ücretleri nedeniyle Parma ile anlaşma sağlayamadı. Bordo mavililer bunun üzerine rotayı değiştirdi.

Conelius ile görüşmelerin tıkanması üzerine farklı isimlere yönelen Karadeniz ekibi bonservisi elinde olan Tiquinho Soares, Monaco ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Stevan Jovetic ve Villarreal ile bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan tecrübeli oyuncu Carlos Bacca’yı transfer etmek istiyor.

Bu oyunculardan Carlos Bacca ile Türkiye’den Beşiktaş da ilgileniyordu.