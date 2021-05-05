Spor Toto Süper Lig’in dördüncü sırasında bulunan ve şampiyonluk şansı kalmayan, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek. Önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden kurmaya başlayan Trabzonspor, forvet transferi yapacak. Spor Toto Süper Lig’in dördüncü sırasında bulunan Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Trabzonspor forvet oyuncusunu Çin’de buldu.

Trabzonspor, forvet oyuncusunu Çin’de buldu. Çin’de forma giyen Tiquinho Soares için harekete geçen Trabzonspor yetkilileri, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için acele ediyor. Brezilyalı forveti bir çok talebi bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda 3 buçuk sezon boyunca Porto takımında forma giyen başarılı oyuncu, 65 gole imzasını atmıştı. Trabzonspor oyuncuyu ikna etmek için imza parası ve bonuslar teklif edecek. Başarılı oyuncunun bir an önce transfer edilmesi için adımlar atılıyor.