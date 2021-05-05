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Trabzonspor forvet oyuncusunu Çin’de buldu

Spor Toto Süper Lig’in dördüncü sırasında bulunan Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Trabzonspor forvet oyuncusunu Çin’de buldu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:50
Trabzonspor forvet oyuncusunu Çin’de buldu
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Spor Toto Süper Lig’in dördüncü sırasında bulunan ve şampiyonluk şansı kalmayan Trabzonspor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek. Önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden kurmaya başlayan Trabzonspor, forvet transferi yapacak. Spor Toto Süper Lig’in dördüncü sırasında bulunan Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Trabzonspor forvet oyuncusunu Çin’de buldu.

Trabzonspor, forvet oyuncusunu Çin’de buldu. Çin’de forma giyen Tiquinho Soares için harekete geçen Trabzonspor yetkilileri, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için acele ediyor. Brezilyalı forveti bir çok talebi bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda 3 buçuk sezon boyunca Porto takımında forma giyen başarılı oyuncu, 65 gole imzasını atmıştı. Trabzonspor oyuncuyu ikna etmek için imza parası ve bonuslar teklif edecek. Başarılı oyuncunun bir an önce transfer edilmesi için adımlar atılıyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 08:50
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Anahtar Kelimeler:
Tiquinho SoaresTrabzonspor
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