Trabzonspor forvet, orta saha ve stoper bölgesine transfer yapacak

Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş karşısında şok bir yenilgi alan Trabzonspor’da transfere hız verildi. Beşiktaş ile oynanan maçta takımdaki eksikler net bir şekilde görülürken, Trabzonlu yöneticiler transferleri bitirmek istiyor.

Salcedo için geri sayım

Özellikle forvet hattında Sörloth’un takımdan ayrılmasından sonra forvet transferi beklenirken, aynı zamanda orta saha için de bir transferin yapılması gündemde. Yönetimin forvet hattı için görüşme yaptığı isim St. Etienne forması giyen Wahbi Khazri oldu.

Defans hattına da transfer yapmak isteyen bordo mavili ekip, Meksikalı oyuncu Carlos Salcedo ile görüşmelere hız verdi. Tigres forması giyen 26 yaşındaki oyuncu ve Tigres kulübüyle görüşmelere devam ediyor.

Sambacı pazarlığı

Orta sahada Trondsen’in sakatlık yaşaması ve Flavio’nun istenen performansı sergileyememesinin ardından yönetim Bahia forması giyen Gregore Silva için girişimlere başladı. Defansif orta saha pozisyonunda forma giyen oyuncunun transferinin kısa sürede bitirilmesi beklenirken, teknik ekip oyuncuyu çok istiyor.