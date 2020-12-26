Trabzonspor Fofana'yı transfer etmek için girişimlere başladı!

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala büyük takımlar eksikleri için araştırmalara hız verdi. Orta saha, forvet ve stoperde eksikleri bulunan Trabzonspor’da transfer ile ilgili Fofona iddiaları güçlenmeye başladı.

Geçtiğimiz sezonlarda Alanyaspor’da forma giyen Malili oyuncu Mamadou Fofona Fransız ekipleri Metz forması giymektedir. Ön libero ve stoper mevkilerinde oynayabilen Fofona 1.86’lık boyu ile dikkat çekiyor. Bu sezon Metz ekibi ile Ligue 1’de 11 maça çıkan Fofona için Trabzonspor girişimlere başladı.