İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Trabzonspor Fofana'yı transfer etmek için girişimlere başladı!

Geçtiğimiz dönemlerde Alanyaspor'da forma giyen stoper Fofana için Trabzonspor harekete geçti. Fransız Metz takımında forma giyen Fofana için Trabzonspor nabız yoklarken ara transfer döneminde oyuncunun kadroya katılabileceği belirtildi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 20:54
Trabzonspor Fofana'yı transfer etmek için girişimlere başladı!
Takip Et:

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala büyük takımlar eksikleri için araştırmalara hız verdi. Orta saha, forvet ve stoperde eksikleri bulunan Trabzonspor’da transfer ile ilgili Fofona iddiaları güçlenmeye başladı.

Geçtiğimiz sezonlarda Alanyaspor’da forma giyen Malili oyuncu Mamadou Fofona Fransız ekipleri Metz forması giymektedir. Ön libero ve stoper mevkilerinde oynayabilen Fofona 1.86’lık boyu ile dikkat çekiyor. Bu sezon Metz ekibi ile Ligue 1’de 11 maça çıkan Fofona için Trabzonspor girişimlere başladı.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 20:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMetzFofanaTransferStoper
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, Younes Belhanda ile sözleşme imzalamaya karar verdi!
Galatasaray, Younes Belhanda ile sözleşme imzalamaya karar verdi!
PFDK, Marcao'ya 1 maç ceza verdi
PFDK, Marcao'ya 1 maç ceza verdi
Trabzonspor'da Marek Hamsik sesleri!
Trabzonspor'da Marek Hamsik sesleri!
Konyaspor yenik duruma düştüğü maçta Kayserispor’u mağlup etti
Konyaspor yenik duruma düştüğü maçta Kayserispor’u mağlup etti
PSG, teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdi
PSG, teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdi
BB Erzurumspor teknik direktörlük koltuğuna Mesut Bakkal'ı getirdi!
BB Erzurumspor teknik direktörlük koltuğuna Mesut Bakkal'ı getirdi!

Popüler Haberler

Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman hangi tarihlerde olacak? Sezonun 14. yarışı Türkiye'de olacak
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi ürün yorumları ve incelemeleri
Bisiklet alabilmeniz için ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankalar 2020
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisinin Hemşire Elif'i Zümre Meğreli'nin hayat hikayesi!
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika’yı kim canlandırıyor? Güneş Emir'in biyografisi
İbo Show Linet kimdir, nereli? Linet kaç yaşında, gerçek adı nedir?
Ayak bileği burkulmasına ne iyi gelir? Ayak bileği burkulmasında ne yapmalıyız?
Altınbaş indirim günleri başladı!
Günlük burç yorumları 29 Kasım 2019 Cuma - Astrolojik yıldız falınız bugün günlük hayatınız için neler söylüyor?
Kolej Rüyası dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Doğum için memura yapılan yardımlar ve memur'un doğum hakları
E-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ve askerlik işlemleri
Gönül Dağı dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Gönül Dağı dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'in hayatı!
Gönül Dağı dizisinde İsmet karakterini Ali Toptaş canlandırıyor
İbo Show Coşkun Sabah kimdir, nereli? Coşkun Sabah kaç yaşında, gerçek adı nedir?
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
Bir Annenin Günahı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.