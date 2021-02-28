Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın Fener Trabzon maçı saat kaçta? FB - TS derbi maç canlı yayın bilgileri

Süper Lig’in 27.haftasında Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Zorlu derbi bu akşam saat 19:00’da başlayacak.

İki takım taraftarları da maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. 28 Şubat Pazar saat 19:00’da ilk düdüğün çalacağı karşılaşma beINSports ekranlarından naklen yayınlanacak. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beINSports’un elinde bulunuyor. Ancak taraftarlar Trabzonspor Fenerbahçe derbisini ücretsiz olarak izleyebilecekleri yayın linklerini araştırıyor.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlar

Beın Connect France

Beın Sports France 3 HD

Beın Sports France 8 HD

Digiturk 4K HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

Sportklup 2 slovenia

Sportklup 2 Crotia

Sportklup 2 Srbia

Yukarıdaki kanallar derbi maçı ekranlara getirecek. Bu kanalların dışında online olarak bazı siteler üzerinden de maç şifresiz olarak yayınlanacak. Bu siteler şunlardır;

Selçuk Sport HD

Taraftarium 24

Justin TV

Jestyayın

Yukarıdaki siteler üzerinden bu akşam yayınlanacak Trabzonspor Fenerbahçe derbisini şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi son durumlar

Son haftalarda üst üste kazanan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımın başında geçmesiyle galibiyet serisi yakaladı. Bu seriyle birlikte yeniden şampiyonluk yarışına tutunan Karadeniz ekibi Fenerbahçe maçını kazanarak şampiyonluk yarışında bende varım demek istiyor. Öte yandan Trabzonspor’da koronavirüs yakalanan isimlerden Vitor Hugo, Uğurcan Çakır, Marlon, Baker gibi isimler bu maçta yer alabilecek.

Fenerbahçe’de ise zorlu maç öncesi moraller bozuk. Sarı lacivertliler geçen hafta Göztepe yenilgisiyle şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Konuk ekip zorlu maça galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan Fenerbahçe Trabzon’a Caner, Gustavo, İrfan Can gibi isimleri götürmedi.