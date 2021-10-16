Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. 17 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak olan derbide hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Zorlu maç öncesi ev sahibi Trabzonspor’un 22 maçlık yenilmezlik serisi öne çıkıyor.

Ligdeki son üç maçını kazanarak ligde liderliği ele geçiren Fenerbahçe ise zorlu rakibi karşısında zirvedeki yerini korumak istiyor.

Trabzonspor’da Hamsik şoku

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona iyi bir başlangıç yapan sarı kanarya ilk 8 haftada 19 puan topladı. Ev sahibi Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon ilk 8 maçta 18 puan topladı.

Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da en büyük eksik Marek Hamsik oldu. Yıldız futbolcu Slovakya milli takımında sakatlandı. Milli aradan sakat dönen Hamsik, bu sezon Trabzonspor’un orta sahadaki lideri konumundaydı. Abdullah Avcı, Hamsik’in yokluğunda orta saha da Yunus Mallı veya Siopis ikilisinden birine şans verecek.

Fenerbahçe’de eksikler dönüyor

Zorlu Trabzonspor deplasmanı öncesi Fenerbahçe’de sakatlıklarını atlatan Pelkas, Gustavo ve Osayi kamp kadrosuna alındı. Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan Serdar Aziz’in milli takımda sakatlanması sonucu işler karışmıştı. Ancak Tisserand’ın takıma dönmesi savunmadaki sorunu çözdü.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması 17 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Medical Park Stadı’nda oynanacak dev karşılaşma beIN Sport 1ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.