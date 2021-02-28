Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzon FB maçı kanalı ve yayın saati

Takımın başına Abdullah Avcı'nın gelmesi ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan ve 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor'da tek hedef Fenerbahçe maçında üç puanı almak.

Geçen hafta yaşanan pozitif vakaları yüzünden kadro derinliğinde sıkıntılar yaşasa da Başakşehir maçında galibiyetle ayrılmasını bildi. Fenerbahçe de ise yaşanılan puan kayıplar sebebi ile teknik direktör Erol Bulut'un kader maçı olacak. Gustova gibi önemli eksiği bulunan Fenerbahçe Trabzonspor maçına ayrı bir motivasyon ile hazırlanıyor.

İki takımında puan kaybına tahammülü bulunmıuyor. Taraftarlar ise pandemi nedeni ile stada alınmazken maç saatini iple çekmeye başladı. Ekranları başında karşılaşmayı takip edecek taraftarlar maç saatini merak ediyor.

Maç 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Beın Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın canlı anlatımı ve önemli pozisyonlar maç esansında sitemizden takip edebilirsiniz.