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Trabzonspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri

Beşiktaş Süper Lig’in 37.haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Trabzonspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports TS - Karagümrük Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

24 Nisan 2021 Cumartesi 17:40
Trabzonspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’de 37.hafta heyecanı devam ediyor. Ligin 37.haftasında ilk üçü zorlayan Trabzonspor sahasında ligin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor.

Ev sahibi Trabzonspor bu sezon ligde 35 maça çıktı. Bordo mavililer bu maçlarda 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi ile 60 puan topladı. Karadeniz temsilcisi 60 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Ligin yeni ekibi Karagümrük ise 34 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi ile 50 puan topladı. Karagümrük ekibi 50 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor:

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Karagümrük:

Aykut, Hedenstad, Fatih, Jimmy, Ndao, Muhammed, Aksel, Lens, Sedat, Salibur, Mevlüt

Trabzon’da Abdülkadir Parmak kadro dışı

Trabzonspor’da kritik Fatih Karagümrük maçı öncesi alt yapıdan yetişen Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı kalan Abdülkadir’in yanı sıra kart cezalısı Bakasetas ile sakatlıkları devam eden Anders Trondsen ve Yunus Mallı maç kafilesine alınmadı.

Karagümrük’te 10 eksik

Ligde çıktığı son 5 maçta yenilgi almayan Fatih Karagümrük’te koronavirüse yakalanan isimlerin çokluğu dikkat çekiyor. Kritik Trabzon deplasmanı öncesi Karagümrük’te Bertolacci, Sobiech, Roco, Efe Tatlı, Zukanovic, Campi, Balkovec, Koray Altınay ve Castro karantinaya alındı. Bu isimlerin yanı sıra Roco, Campi, Biglia ve Mevlit Erdinç kart sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeler durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Trabzonspor Fatih Karagümrük karşılaşması ne zaman başlayacak?

Trabzonspor Fatih Karagümrük karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma öncesi son hazırlıklar yapıldı. Her iki takım taraftarları da maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 24.04.2021 17:40
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TrabzonsporFatih KaragümrükMaç özeti
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