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Trabzonspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzon Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 37.hafta heyecanı Trabzonspor Fatih Karagümrük maçıyla devam ediyor. Maç öncesi futbol severler Trabzonspor Fatih Karagümrük Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Trabzon Karagümrük Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 15:30
Trabzonspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Trabzon Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 37.haftasında heyecan Trabzonspor Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla devam ediyor. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesi nefesler tutuldu. Ev sahibi Trabzonspor ligde çıktığı son 5 maçı kazanamadı ve 60 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Son beş maçta yenilmeyen Karagümrük ise ligde 50 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor:

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Karagümrük:

Aykut, Hedenstad, Fatih, Jimmy, Ndao, Muhammed, Aksel, Lens, Sedat, Salibur, Mevlüt

Trabzon’da 4 eksik

Trabzonspor’da zorlu Karagümrük maçı öncesi devre arasında takıma katılan ve büyük katkı veren Bakasetas’ın kart cezası bulunuyor. Yunan 10 numaranın yanı sıra sakatlıkları bulunan Anders Trondsen ile Yunus Mallı’da maçta yer alamayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı kritik maç öncesi son 5 maçta berabere kalarak galibiyet alınmamasını oyuncularına hatırlattı ve bu maç kazanmak adına sahaya çıkacaklarını iletti.

Karagümrük’te korona krizi

Ligin dişli takımlarından Fatih Karagümrük korona kriziyle sarsıldı. İstanbul ekibinde Trabzonspor maçı öncesinde Bertolacci, Sobiech, Roco, Efe Tatlı, Zukanovic, Campi, Balkovec, Koray Altınay ve Castro karantinaya alındı.

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta başlıyor?

Trabzonspor Fatih Karagümrük karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçı intenette ücretsiz olarak yayınlayan sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler yasal değildir. Söz konusu siteleri izleyenler hakkında da işlem yapılmaktadır. Ayrıca bu sitelerde yayınlar 4-5 dakika geriden gelmektedir.

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Son Güncelleme: 24.04.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKaragümrükBeınsports
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