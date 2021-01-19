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Trabzonspor evinde rahat kazandı!

Trabzonspor evinde ağırladığı Konyaspor'u rahat geçerek sahadan 3-1 galip ayrıldı.

19 Ocak 2021 Salı 21:43
Trabzonspor evinde rahat kazandı!
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Süper Lig’de 20.haftada Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk ettiği mücadelede Karadeniz ekibi sahadan 3-1’lik skorla galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor2un gollerini 22.dakikada Nwakaeme, 56.dakikada Flavio ve 61.dakikada Djaniny attı. Konyaspor’un golünü ise 88.dakikada Shengellia attı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 30’a çıkartırken Konyaspor 22 puanda kaldı.

Abdülkadir Ömür sakatlandı

Trabzonspor’un Konyaspor’u yendiği karşılaşmada 23.dakikada Ömer Ali Şahiner’in müdahalesi sonucunda sakatlanan Abdülkadir Ömür sahayı sedye ile terk etti. Ömür, ayağında kırık olabileceği şüphesiyle MR çekilmek üzere hastaneye götürüldü.



Son Güncelleme: 19.01.2021 21:43
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKonyasporAbdülkadir ömürNwakaemeFlavioDjaninyShengellia
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