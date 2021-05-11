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Trabzonspor Edgar'ın sözleşmesini uzatıyor!

Trabzonspor yönetimi tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre sözleşmesi 2022 yılında bitecek Edgar'a maaş zammı yapılarak yeni sözleşme sunulduğu ve oyuncunun teklife sıcak baktığı açıklandı. Ayrıca yönetim oyuncunun menajerine teklif getirmemesine dair talimat verdi.

11 Mayıs 2021 Salı 21:35
Trabzonspor Edgar'ın sözleşmesini uzatıyor!
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Gelecek sezon kadro hazırlıklarına başlayan 4 büyüklerden Trabzonspor ilk olarak sözleşmesi sona eren oyuncularına yeni teklif götürmeye başladı. Yapılan açıklamalarda bu sezon gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Edgar’ın ücretinde iyileştirme yapılarak yeni bir sözleşme sunulduğu ve oyuncunun kabul etmeye yakın olduğu aktarıldı.

Sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatılacak Edgar’ın 750 bin Euro olan yıllık maaşı 1 milyon Euro’ya çıkarılarak sunulan teklifin büyük oranda kabul edilmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarına da hız veren Trabzonspor sağ bekte görev alan Bruno Peres ve Fode Koita ile prensip anlaşması noktasına gelirken Türk oyuncuları da kadrosuna katmaya çalışıyor. 2022’ye kadar devam eden kontratını bu sene sergilediği performans sonrasında düzenlemeye giden Trabzonspor 27 yaşındaki başarılı defans oyuncunun kadroda kalmasını istiyor.

Stoperler satılık değil

38 lig maçının 36’sında ilk 11’de başlayan ve maçı tamamlayan Edgar takımın en istikrarlı oyuncusu olarak dikkat çekiyor. 2 gol atmayı başaran stoper oyuncusu Vitor Hugo ile uyumu ile dikkat çekerken Trabzonspor yönetimi Edgar’ın menajerine ‘teklif getirme’ talimatı verdiğini açıkladı.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 21:35
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TrabzonsporEdgarSözleşmeUzatmaYeni
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