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Trabzonspor, Dorukhan Toköz için devrede

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz için Trabzonspor devreye girdi. Fenerbahçe’nin de gündeminde olan genç oyuncu bordo mavili ekipten gelen ilk teklife olumlu yaklaştı.

23 Temmuz 2021 Cuma 12:28
Trabzonspor, Dorukhan Toköz için devrede
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Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz istediği teklileri alamadı. Kamp çalışmaları başlamasına rağmen henüz bir kulüple anlaşamayan Dorukhan için son olarak Trabzonspor devreye girdi. Daha önce Fenerbahçe ile de görüşen Dorukhan için Avrupa’dan da herhangi bir teklifin olmadığı öğrenildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı genç oyuncuyu yerli rotasyonu için kadroda istediğini yönetime bildirdi. Dorukhan Trabzonspor arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçti.

Bordo mavili yönetim Dorukhan’a teklifini iletti ve görüşmelerin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi Dorukhan’a yıllık 7 milyon TL ve maç başına 100 bin TL teklif etmiş ancak milli oyuncu bu teklifi kabul etmemişti.


Son Güncelleme: 23.07.2021 12:28
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Anahtar Kelimeler:
Dorukhan ToközTrabzonspor
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