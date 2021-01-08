Trabzonspor Danny Rose transferinde sona geldi!

Ara transfer döneminin başlaması ile takımlar hazırlıklarına devam ederken Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak Gençlerbirliği forması giyen Ayberk Özdemir’i kadrosuna katan bordo – mavili ekibin asıl hedefi Tottenham’ın sol beki Danny Rose oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor Rose’yi kadrosuna katabilmek için son adıma gelirken sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Rose’da Trabzon’a gitmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Newcastle United’e kiralanan Rose bu sezon Tottenham kadrosuna alınmasına karşın istenilen performansı veremeyerek B takıma gönderilmişti.

Danny Rose’nin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olsa da pazarlıklar devam ediyor.