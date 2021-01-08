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Trabzonspor Danny Rose transferinde sona geldi!

Ara transfer döneminde eksiklerini gidermek için çalışmalarına hız veren Trabzonspor Danny Rose ile anlaşmak üzere. Tottenham ile prensip anlaşmalarında orta noktayı bulan Trabzonspor'un ilerleyen günlerde Rose transferini tamamlaması bekleniyor.

08 Ocak 2021 Cuma 19:47
Trabzonspor Danny Rose transferinde sona geldi!
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Ara transfer döneminin başlaması ile takımlar hazırlıklarına devam ederken Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak Gençlerbirliği forması giyen Ayberk Özdemir’i kadrosuna katan bordo – mavili ekibin asıl hedefi Tottenham’ın sol beki Danny Rose oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor Rose’yi kadrosuna katabilmek için son adıma gelirken sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Rose’da Trabzon’a gitmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Newcastle United’e kiralanan Rose bu sezon Tottenham kadrosuna alınmasına karşın istenilen performansı veremeyerek B takıma gönderilmişti.

Danny Rose’nin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olsa da pazarlıklar devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:47
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporDanny RoseTottenhamTransfer
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