Trabzonspor Danny Rose transferinde sona geldi!

Ara transfer döneminin başlaması ile takımlar hazırlıklarına devam ederken Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak Gençlerbirliği forması giyen Ayberk Özdemir’i kadrosuna katan bordo – mavili ekibin asıl hedefi Tottenham’ın sol beki Danny Rose oldu.
Geçtiğimiz sezon Newcastle United’e kiralanan Rose bu sezon Tottenham kadrosuna alınmasına karşın istenilen performansı veremeyerek B takıma gönderilmişti.
Danny Rose’nin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olsa da pazarlıklar devam ediyor.
Son Güncelleme: 08.01.2021 19:47