İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...

Trabzonspor, Danny Rose için yeni bir teklif yaptı

Devre arası transferine hız veren Trabzonspor’da gündem Danny Rose. Bordo mavili yönetim İngiliz oyuncu için gözünü kararttı.

19 Ocak 2021 Salı 16:11
Trabzonspor, Danny Rose için yeni bir teklif yaptı
Takip Et:

Devre arası transferi döneminin başında ortaya atılan Danny Rose transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavili yönetim İngiliz oyuncunun menajeriyle görüştü.

Oyuncunun menajeri oyuncusunun 6 aylık sözleşmesinin kaldığını ve transferin yapılabileceğini Trabzonspor yönetimine iletti. İlk başta transfer sıcak bakmayan yönetim 30 yaşındaki oyuncunun transferine yöneldi. Edinilen bilgiye göre Trabzonspor yönetimi oyuncunun kulübü Tottenham’a bonservis bedeli vermezken, 30 yaşındaki oyuncuya 3+1 yıllık sözleşme önerdi.

İngiliz sol bek ise gelen teklifi değerlendirmeye aldı. Danny Rose ile İngiltere’den Watford, Bristol City ve Sunderland gibi ekiplerde ilgileniyor.



Son Güncelleme: 19.01.2021 16:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporDanny Rose
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cicinho'dan Pato'ya
Cicinho'dan Pato'ya "Sivas" çağrısı
Chelsea'den Erling Haaland için rekor teklif
Chelsea'den Erling Haaland için rekor teklif
Trabzonspor'da sürpriz Hakan Arslan hamlesi
Trabzonspor'da sürpriz Hakan Arslan hamlesi
Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor
Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor
Galatasaray taraftarından Bahattin Demirbilek'e başkanlık çağrısı
Galatasaray taraftarından Bahattin Demirbilek'e başkanlık çağrısı
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı

Popüler Haberler

Askeri kışlalarda hangi bankaların bankamatikleri var?
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
TSK Asker rütbeleri ve anlamları
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? 2021 PTT kargo teslimat günleri
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmek anlamı, tabiri nedir?
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Askerlik nasıl tecil ettirilir? Askerlik erteleme ve tecili İçin gerekli belgeler nelerdir?
Seferberlik görev emri yaş sınırı kaçtır?
Yurt Dışında Çalışmak için Azerbaycan İş İlanları! 2020 Yurt Dışı İş İlanları
Hercai Miran’ın annesi ölmedi mi? Dilşah karakterini kim canlandıracak?
Kuzu Effect AVM nerededir? Kuzu Effect AVM yol ve ulaşım bilgisi
Rüyada fare ne demektir? Rüyada fare görmenin anlamı ve tabiri
ŞOK marketler zinciri Huawei Matebook D14 dizüstü bilgisayarı raflara koydu!
19 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
Kastamonu askere kaç gönderiyor? 2021 Kastamonu merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Muğla askere kaç gönderiyor? 2021 Muğla merkez ve ilçeleri celp dönemleri
2008’den önce sigortalı olan SSK’lı engelli çalışanların erken emekliliği
Bayburt askere kaç gönderiyor? 2021 Bayburt merkez ve ilçeleri celp dönemleri
19 Ocak 2021 Salı ATV yayın akışı Atv kanalında bugün neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.