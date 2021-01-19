Trabzonspor, Danny Rose için yeni bir teklif yaptı

Devre arası transferi döneminin başında ortaya atılan Danny Rose transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavili yönetim İngiliz oyuncunun menajeriyle görüştü.

Oyuncunun menajeri oyuncusunun 6 aylık sözleşmesinin kaldığını ve transferin yapılabileceğiniyönetimine iletti. İlk başta transfer sıcak bakmayan yönetim 30 yaşındaki oyuncunun transferine yöneldi. Edinilen bilgiye göre Trabzonspor yönetimi oyuncunun kulübü Tottenham’a bonservis bedeli vermezken, 30 yaşındaki oyuncuya 3+1 yıllık sözleşme önerdi.

İngiliz sol bek ise gelen teklifi değerlendirmeye aldı. Danny Rose ile İngiltere’den Watford, Bristol City ve Sunderland gibi ekiplerde ilgileniyor.