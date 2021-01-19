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Trabzonspor Danny Rose için Tottenham'a resmi teklif yaptı!

Ara transfer döneminin başından beri Tottenham forması giyen Danny Rose'yi kadrosuna katmaya çalışan Trabzonspor oyuncu için resmi teklif yaptıklarını duyurdu. Bekleyişe geçen Trabzonspor Danny Rose için umutlu olduğunu belirtti.

19 Ocak 2021 Salı 19:43
Trabzonspor Danny Rose için Tottenham'a resmi teklif yaptı!
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Trabzonspor ara transfer döneminde eksik bölgelere transfer yapmak için çalışmalarına devam ederken Abdullah Avcı’nın İngiliz sol bek oyuncusu Danny Rose’yi çok istediği açıklandı. Trabzonspor oyuncu için Tottenham’a teklif götürdü.

İngiltere Milli Takımında da forma giyen Danny Rose’u isteyen Trabzonspor harekete geçti. Abdullah Avcı’nın takımında görmek istediği Rose için resmi girişimler başlarken Karadeniz ekibi beklemeye geçti.

Danny Rose kimdir?

Futbol hayatına Leeds United U-18’de başlayan Rose daha sonrasında Tottenham, Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United’da forma şansı bulmuştur. 29 defa İngiltere milli takımında görev alan başarılı sol bekin Trabzonspor transferine sıcak baktığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 19:43
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TrabzonsporDanny RoseTottenhamTransferResmi Teklif
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