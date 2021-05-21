Trabzonspor, Cornelius için haber bekliyor

Trabzonspor, bu sezon forvet hattında yaşadığı sorunları gelecek sezon yaşamamak için transfer görüşmelerine devam ediyor. Sörloth tarzında pivot bir santrafor arayan bordo mavililerin gündemindeki 1 numaralı isim ise İtalya Serie A’nın Parma takımında forma giyen Andreas Conelius. Danimarkalı forvet için kulübü Parma ile görüşmeler sürerken, Conelius’un menajerinin bordo mavili yönetimden ekstra ücretler istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi. İstenen ekstra bedelleri kabul edemeyeceklerini bildiren Trabzonspor, koşullarının belli olduğu oyuncu tarafına iletti.

Trabzonspor Conelius’a yıllık 1.5 milyon Euro artı bonuslar önerirken, Danimarkalı oyuncunun menajeri ise kapıyı 2.5 milyon Euro’dan açtı. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2021’de sona eriyor.

Andreas Conelius, bu sezon Parma ile ligde oynadığı 28 maçta 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.