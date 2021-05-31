İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Trabzonspor, Brezilyalı sol bekin peşinde

Gervinho ve Bruno Peres’i kadrosuna katarak transfer sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Leverkusen’in Brezilyalı sol bek oyuncusu Wendell’in peşine düştü.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:45
Trabzonspor, Brezilyalı sol bekin peşinde
Takip Et:

Yeni sezonda şampiyonluk yarışı verecek olan Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho transferleri ile rakiplerine göz dağı vermişti. Bordo mavililer, yıldız oyuncu transferlerine Wendell Borges’i transfer ederek devam etmek istiyor. Brezilyalı sol bek oyuncusu Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyiyor. Futbolcunun Alman kulübü ile 2022’ye kontratı bulunuyor.

Takvim gazetesi, Karadeniz ekibinin yıldız futbolcu için Leverkusen’e 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği iddia etti. İddiaya göre Alman kulübü bu teklif için süre istedi.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın 27 yaşındaki oyuncuyu özel olarak istediği belirtildi. Wendell bu sezon çıktığı 30 maçta 3 asistlik bir performans gösterdi. Futbolcu, Temmuz 2014’den bu yana Leverkusen formasını giyiyor.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporWendell BorgesTransferLeverkusen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da transfer görüşmeleri arttı
Galatasaray'da transfer görüşmeleri arttı
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Ozan Kabak'tan şampiyonluk öncesi açıklamalar
Ozan Kabak'tan şampiyonluk öncesi açıklamalar
Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi
Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi
Emre Çolak'tan imza geldi
Emre Çolak'tan imza geldi

Popüler Haberler

Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
EYT hakkında son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D dizi, film ve programları
Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
TJK 31 Mayıs 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Belçim Bilgin kimdir? Kaç yaşındadır? Belçim Bilgin'in hayatı
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Burak Khan kimdir, kaç yaşında, nereli?
istenmeyen sms şikayet hattı var mı? İstenmeyen sms gönderen nasıl şikayet edilir? 2021
Bugün TV 8 ekranlarında hangi diziler var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
31 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcı maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Hazine ve Maliye Müfettişi nasıl olunur, ne iş yapar?
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Gardiyan ne demektir, ne iş yapar?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 Ptt emekli düşük faizli kredi çekme işlemleri
Engelli hakları nelerdir? 2021 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir?
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem kimdir, nereli yaşı kaç?
Stajyerlere maaş vermek zorunlu mu? 2021 Stajyer maaşları ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.