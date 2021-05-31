Trabzonspor, Brezilyalı sol bekin peşinde

Yeni sezonda şampiyonluk yarışı verecek olan Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho transferleri ile rakiplerine göz dağı vermişti. Bordo mavililer, yıldız oyuncu transferlerine Wendell Borges’i transfer ederek devam etmek istiyor. Brezilyalı sol bek oyuncusu Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyiyor. Futbolcunun Alman kulübü ile 2022’ye kontratı bulunuyor.

Takvim gazetesi, Karadeniz ekibinin yıldız futbolcu için Leverkusen’e 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği iddia etti. İddiaya göre Alman kulübü bu teklif için süre istedi.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın 27 yaşındaki oyuncuyu özel olarak istediği belirtildi. Wendell bu sezon çıktığı 30 maçta 3 asistlik bir performans gösterdi. Futbolcu, Temmuz 2014’den bu yana Leverkusen formasını giyiyor.