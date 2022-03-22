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Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri tükendi! Karşılaşmada kaç seyirci olacak?

Süper Lig'de yeni hafta karşılaşmasında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşma için ayrılan biletlerin tamamı 10 dakikada tükendi.

22 Mart 2022 Salı 20:42
Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri tükendi! Karşılaşmada kaç seyirci olacak?
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Süper Lig'de yeni hafta karşılaşmasında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşma için ayrılan biletlerin tamamı 10 dakikada tükendi. Bilet satışları 10 dakika içerisinde tükenirken seyirciler ise statta kaç seyirci olacağını merak ediyor. İşte Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması için ayrılan seyirci sayısı statta olması beklenen toplam seyirci. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINDA CİDDİ RANDEVU!

Karşılaşma biletleri 8-10 dakika içerisinde tamamen tükenirken karşılaşma kapalı gişe oynanacak. Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması biletlerinden sadece 8.5 milyon TL hasılat elde etti. Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması için en düşük bilet 350 TL’den başlarken en yüksek bilet ise 3250 TL’ye satıldı. Stadyumda daha önce ayrılan 121 locanın tamamı kiralanırken Beşiktaş karşılaşmasında Trabzonspor kapalı gişe maça çıkacak. Lider Trabzonspor en yakın rakibinin çok üstünde puana sahip olurken sezonu büyük ihtimalle şampiyon tamamlaması bekleniyor. Taraftarlar ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SEYİRCİ SAYISI

Medical Park Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma da tüm biletler tükendi. Trabzonspor Medical Park Stadı kapasitesi 40.782 olurken karşılaşma için tüm biletler satıldı. Karşılaşmada tahmini 40.600 civarında seyirci olması bekleniyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak olan maç biletleri; VIP Platinum 3.250, VIP Gold 2.500, VIP Silver ve batı tribünü 750, doğu tribünü 650, fırtına tribünü 450, kale arkası da 350 TL'den satıldı.

Karşılaşma 3 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

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