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Trabzonspor Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 31.haftasında Trabzonspor Ankaragücü ile karşılaştı. Zorlu maçın ardından futbol severler Trabzonspor Ankaragücü maç özeti ve golleri izle, beIN Sports TS Ankaragücü Youtube geniş özeti ve maçın gollerini araştırmaya başladı.

20 Mart 2021 Cumartesi 20:40
Trabzonspor Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 31.haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Zirve yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesi ev sahibi Trabzonspor ligde 52 puanla 4.sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Ankaragücü ise aldığı 29 puanla 17.sırada yer alıyor.

Trabzonspor’da Vitor Hugo sevinci

Son iki haftada 5 puan kaybeden ve zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor’da savunmanın bel kemiği Vitor Hugo takıma dönüyor. Tecrübeli oyuncu geçen hafta kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Öte yandan son maçlara performansıyla eleştirilen Serkan Asan’ın yerine bu maçta Flavio’nun yer alması bekleniyor.

Hikmet Karaman etkisi

Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Ankaragücü’nde ise takımın başında Hikmet Karaman’ın getirilmesinin ardından yükseliş görüldü. Ankaragücü çıktığı son 3 maçı kazanırken, alınan kritik galibiyetle sonucunda küme düşme hattının bir basamak üstüne çıkmayı başardı.

Zorlu Trabzonspor maçı öncesi Ankaragücü’nde Alper Potuk sakatlığı, Kitsou ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin (Flavio), Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Ankaragücü: Friedrich, Atakan, Zarlija, Kulusic, Atila, Voca, Geraldo, İbrahim, Endri, Lobzhanidze, Börven

Trabzonspor Ankaragücü maç özeti

Trabzonspor Ankaragücü maçı 20 Mart Cumartesi saat 19:00’da başlayacak. Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Karşılaşma tamamlandığında maçın geniş özeti ve gollerini haberimizde bulabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 20.03.2021 20:40
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TrabzsonsporAnkaragücüSüper LigBeınsportMaç özeti
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