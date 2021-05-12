Trabzonspor Andreas Cornelius’a 3.5 milyon Euro teklif etti

Spor Toto Süper Lig’in 41. Haftasında deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Scout ekibinin önerdiği isimlerden birisi de bonservisi Atalanta bulunan şuanda ise Parma takımında kiralık olarak forma giyen Andreas Conelius. Danimarkalı forvetin şuanda Trabzonspor’un öncelikli hedefi olduğu öğrenildi. Yönetimin 1 hafta öncesinden Conelius için bir ekip gönderdiği belirtilirken, Atalanta’nın 28 yaşındaki forvet için 5 milyon istiyor. Bordo mavili kulüp bu fiyatı 3.5 milyon Euro civarına çekmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Conelius için yapılan görüşmelerin süreceği ve sonucun ilerleyen zamanlarda belli olacağı tahmin ediliyor. Danimarkalı santrafor Parma’dan önce Kopenhag, Cardiff, Atalanta, Bordeaux formalarını terletmişti.