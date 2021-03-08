Trabzonspor Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri

Bu hafta itibariyle Süper Toto Süper Ligin 29. Haftasındayız. Haftanın ilk maçlarından birisi Trabzonspor ve Alanyaspor arasında gerçekleşecek. Saatler 16.00 gösterdiğinde Trabzon spor Aytemiz Alanyaspor'u kendi sahasında konuk edecek. Medical Park Stadı'nda gerçekleşecek maçta hakem Suat Arslanboğa olacak.

28. haftada sahada Kasımpaşa'yı mağlup eden Trabzonspor takımı sıralamada yükseldiler. Bugünde Alanyaspor’u yenerek listede yerini daha üst konuma taşımak istiyor. Trabzonspor takımında Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen'in gibi dört futbolcunun sakatlığı bulunmakta.

Takımların ilk 11’leri şu şekilde:

Trabzonspor

Alanyaspor

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdülkadir Parmak, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Bareiro.

İki takım 10. kez karşı karşıya gelecek

Bugün gerçekleşecek maçla birlikte iki takım toplamda sahada 10. kez müsabaka yapacak. Diğer oynanmış olan 9 maçı göz önüne alırsak Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında oldukça başarılıdır diyebiliriz. Üç kez berabere kalmış olan takımların, 4 maçında Alanyaspor kazandı. Trabzonspor sadece 2 maçı kendi rehinde almıştır. Toplam gol sayılarındaysa Aytemiz Alanyaspor 14 gol atmışken, bordo-mavili takım 9 gol atmış.