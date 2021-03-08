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Trabzonspor Alanyaspor 3-1 maç özeti ve Trabzon Alanya golleri izle

Karadeniz fırtınası evinde esmiyor. Trabzonspor evinde oynadığı son iki maçtandan da galibiyetle ayrılamadı. Trabzobnspor Antalya maçının detayları ve özeti haberimizin detayında.

08 Mart 2021 Pazartesi 19:07
Trabzonspor Alanyaspor 3-1 maç özeti ve Trabzon Alanya golleri izle
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Son haftalarda yaşadığı çıkışla üst sıralara göz kırpan karadeniz ekibi evinde oynadığı Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarından galibiyetle ayrılamadı. Fenerbahçeye bir sıfır yenilen Trabzonspor Antalya ekibi Alanyaspor'a üç  bir mağlup oldu.

Abdullah Avcı yönetiminde başarılı bir grafik sergileyen Trabzonspor forvet hattında Djaniny eksikliği ile karşılaşmaya başladı. Djaniny yerine Afobe ile başlayan Trabzonspor pozisyona girmekte zorlandı. İlk yarı daha baskın oynayan Alanyaspor golü ikinci yarıda buldu. İkinci yarıya daha istekli başlayan Trabzonspor defans hattında yaptığı hatalarla ilk gol yedi.

Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında Alanyapor ilk golü bulurken ikinci gol ise son haftalarda performansı ile eleştirinin hedefi olan Serkan Asan'ın top kaptırması ile ikinci golü yedi. Serkan'ın bu hatasından sonra tecrübeli hoca tarafından oyundan çıkartıldı ve yerine Abdülkadir Parmak dahil oldu.

Daha sonra rakip kale ssahasında baskıyı artıran bordo mavililer Nwakaeme ile pozisyon bulmaya başladı. Nwakaeme'nin kaleye çektiği şutu el ile kesen Alanyasporlu futbolcular penlatıya sebebiyet verdi. Pozisyon ilk önce VAR'da inecelendi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı orta hakem Suat Arslanboğa tarafından verildi. Beyaz noktada topun başına tecrübeli ayağı Bakesatas geçti. Bakesatas meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. Daha sonra yüklenmeye başlayan Trabzonspor beraberliği yakalayamadı ve kontra ataktan üçüncü golü yedi.

Bu mağlubiyet ile şampiyonluk yolunda yara alan Trabzonspor'da gözler gelecek haftalarda ki maçlara çevrilmiş durumda. Trabzonspor son haftaya kadar zirve yarışından bulunmak istiyor.

Golleri ve maça dair önemli pozisyonlar ve maç içinde yaşananları Beınsport intenet sayfasından izleyebilirsiniz.

 

 

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 19:07
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TrabzonsporAlanyaspor
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