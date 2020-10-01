İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

Trabzonspor Al Ahli forması giyen Djaniny Semedo ile prensip anlaşmasına vardı

Afobe’nin ardından forvet hattını bir isim daha almak isteyen Trabzonspor, Al Ahli forması giyen Djaniny ile anlaştı. Bordo mavililer oyuncuyla prensip anlaşmasına varırken, imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

01 Ekim 2020 Perşembe 21:34
Trabzonspor Al Ahli forması giyen Djaniny Semedo ile prensip anlaşmasına vardı
Takip Et:

Shörloth’un takımdan ayrılmasının ardından forvet hattına Afobe’yi transfer eden Trabzonspor, bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyordu. Bordo mavili yönetim Al Ahli forması giyn 29 yaşındaki Djaniny Semedo’yu gündemin almıştı. Son gelen haberler bordo mavililerin oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı yönünde.


Öte yandan Karadeniz temsilcisi bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Ayrıca oyuncunun Lizbon aktarmalı olarak İstanbul’a ardından da Trabzon’a geçerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

29 yaşındaki oyuncu Benfica’da gösterdiği performansla adını duyurmuş ve 2018 yılında Al Ahli kulübüne transfer olmuştu. Yeşil Burun Adalı forvet Al Ahli formasıyla 294 maça çıkıp bu maçlarda 99 gol 33 asist yapmıştı.



Son Güncelleme: 01.10.2020 21:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporForvet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankaragücü Torgeir Börven’i renklerine bağladı!
Ankaragücü Torgeir Börven’i renklerine bağladı!
Trabzonspor'da gündem Umut Meraş
Trabzonspor'da gündem Umut Meraş
Steven Gerrard'dan flaş itiraf: Maçın favorisi Galatasaray ama ...
Steven Gerrard'dan flaş itiraf: Maçın favorisi Galatasaray ama ...
Real Madrid'te sakatlık krizi sürüyor! Eden Hazard en az 1 ay yok
Real Madrid'te sakatlık krizi sürüyor! Eden Hazard en az 1 ay yok
Glasgow Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray ülke sıralaması için sahaya çıkacak
Glasgow Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray ülke sıralaması için sahaya çıkacak
Belçika basını Frey için
Belçika basını Frey için "Güçlü transfer" yorumunda bulundu

Popüler Haberler

Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ekim 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini Furkan Palalı canlandırıyor
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yeni Hayat Gökçe karakteri kimdir? İpek Filiz Yazıcı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Günlük burç yorumları 2 Ekim 2020 Cuma aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
Diyabet hastaları malulen emeklilik hakkında yararlanabilir mi? Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaşları ne kadar? 2020 Kapıcı brüt maaş hesaplama
Aslan dolunayı nedir ? 9 Şubat 2020 Aslan dolunayı anlamı ve etkileri
Apple kartın özellikleri nelerdir, ne gibi avantajlar sağlayacak? Apple kart Türkiye'ye ne zaman gelir? İşte Apple Kart detayları
Haluk Bilginer'in ödül aldığı Şahsiyet dizisinin yönetmeni Onur Saylak kimdir?
Ziraat Bankası SSK, SGK, Bağ-Kur Emekli Sandığı nayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Android R'dan görüntüler ortaya çıktı
Rusya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Rusya asgari ücret fiyatları
En Şık Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Market bayiliği nasıl alınır? 2020 Bayilik veren kurumsal marketler
BİM aktüel ürünü Fakir Warmy özellikleri nelerdir?
Rüyada doğum veya hamilelik ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.