Trabzonspor Al Ahli forması giyen Djaniny Semedo ile prensip anlaşmasına vardı

Shörloth’un takımdan ayrılmasının ardından forvet hattına Afobe’yi transfer eden Trabzonspor, bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyordu. Bordo mavili yönetim Al Ahli forması giyn 29 yaşındaki Djaniny Semedo’yu gündemin almıştı. Son gelen haberler bordo mavililerin oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı yönünde.

Öte yandan Karadeniz temsilcisi bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Ayrıca oyuncunun Lizbon aktarmalı olarak İstanbul’a ardından da Trabzon’a geçerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

29 yaşındaki oyuncu Benfica’da gösterdiği performansla adını duyurmuş ve 2018 yılında Al Ahli kulübüne transfer olmuştu. Yeşil Burun Adalı forvet Al Ahli formasıyla 294 maça çıkıp bu maçlarda 99 gol 33 asist yapmıştı.