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Trabzonspor 5 maç sonra kazandı

Süper Lig’in 37. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. 5 maç aranın ardından kazanan ev sahibi ekip, puanını 63’e yükseltti. İşte maç ile ilgili detaylar...

24 Nisan 2021 Cumartesi 18:08
Trabzonspor 5 maç sonra kazandı
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Süper Lig’de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor. Saat 16:00’da başlayan mücadelede Fatih Karagümrük’ü konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı. Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretine son veren bordo mavili ekip, puanını 63’e yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu. Trabzonspor’a galibiyetini getiren golleri, 15. ve 66. dakikalarda Djaniny kaydetti. Son dönemde iyi bir grafik çizen Karagümrük ise 5 maç sonra ilk kez kaybetti. Maçtan puansız ayrılan İstanbul ekibi, 50 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

Trabzonspor sıradaki maçını, 28 Nisan Çarşamba günü Göztepe ile deplasmanda oynayacak. Karagümrük ise aynı gün evinde Antalyaspor’u konuk edecek.




Son Güncelleme: 24.04.2021 18:08
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigTrabzonsporKaragümrük
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