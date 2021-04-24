Trabzonspor 5 maç sonra kazandı

’de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor. Saat 16:00’da başlayan mücadelede Fatih’ü konuk eden, karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı. Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretine son veren bordo mavili ekip, puanını 63’e yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu. Trabzonspor’a galibiyetini getiren golleri, 15. ve 66. dakikalarda Djaniny kaydetti. Son dönemde iyi bir grafik çizen Karagümrük ise 5 maç sonra ilk kez kaybetti. Maçtan puansız ayrılan İstanbul ekibi, 50 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

Trabzonspor sıradaki maçını, 28 Nisan Çarşamba günü Göztepe ile deplasmanda oynayacak. Karagümrük ise aynı gün evinde Antalyaspor’u konuk edecek.