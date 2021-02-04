Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı: Trabzonspor 1-0 Denizlispor

23. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Denizlispor, Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdük çaldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Abdullah Avcı yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu maçı da kazanarak üst sıralara tırmandı. Trabzonspor’un tek golünü 61. dakikada yeni transfer Bakasetas kaydetti.
Trabzonspor sıradaki maçını 8 Şubat Pazartesi günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacak. Denizlispor ise 7 Şubat Pazar günü evinde Antalyaspor’u ağırlayacak.
Son Güncelleme: 04.02.2021 22:48