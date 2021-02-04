Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı: Trabzonspor 1-0 Denizlispor

23. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Denizlispor, Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdük çaldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Abdullah Avcı yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu maçı da kazanarak üst sıralara tırmandı. Trabzonspor’un tek golünü 61. dakikada yeni transfer Bakasetas kaydetti.

Bu sonuçla puanını 39’a yükselten Trabzonspor, 4. sıraya yükseldi. Maçtan puansız ayrılan Denizlispor ise 17 puanda kaldı ve’in son sırasından kurtulamadı.

Trabzonspor sıradaki maçını 8 Şubat Pazartesi günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacak. Denizlispor ise 7 Şubat Pazar günü evinde Antalyaspor’u ağırlayacak.