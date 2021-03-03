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Trabzon yerel gazetelerinde tepkiler çığ gibi!

28 Şubat Pazar 19.00'da Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyle sona erdi. Trabzon yerel basının hakeme karşı tepkisi ne oldu? Maç esnasında ne oldu? Golü hangi oyuncu attı? Haberin detayları burada yer alıyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:42
Trabzon yerel gazetelerinde tepkiler çığ gibi!
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Trabzon Yerel basını 28 Şubat Pazar günü oynanan oyuna 'Adalet' tepkisi gösterdi. Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonun evinde oynanan maçta Trabzonspor 1-0 mağlup oldu. 

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Trabzonspor, çetin bir mücadeleye tanık olan karşılaşmada Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın bitmesi ile beraber Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepkiler çığ gibi gelmeye gelmeye başladı.

Bakesatasa yapılan faule penaltı vermeyen hakeme yerel basın tepkisi çok büyük oldu. Maçın sona ermesi ile birlikte trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, kameralar karşısında hakeme tepki göstererek ''Uzaydan bakılsa, herkes penaltı der'' dedi.

Trabzonspor puan kaybı kaybı ile birlikte yedi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Yerel Gazetelerden 'Adalet' ve 'Hakem' Tepkisi

Yerel basın aşağıdaki başlıkları atarken tepkiler büyüyor.

Yerel Basın Başlıkları..

Kuzey Ekspres Gazetesi, "Adalet kimin için var!", "Sahada Uğurlu, VAR´da ise Avrupa´nın en iyi 2´inci hakemi Çakır vardı güya! Ama ikisinin de niyetleri belliydi. Ekuban´a ceza alanı içinde vurulan tekmeyi geçtik, Bakasetas´ın yüzüne patlayan dirsek için bile VAR´a gidilmemesinin tek açıklaması vardı onlar adına. Fenerbahçemiz VAR olsun!"
Günebakış Gazetesi, "Hırsız VAR", "Süper Lig´de önüne geleni yıkıp geçen Trabzonspor´u, Fenerbahçe karşısında hakem Uğurlu ve VAR´da Çakır durdurdu"
Karadeniz Gazetesi, "Haram olsun size verilen paralar", "Fırtına´nın 7 maçlık galibiyet serisini Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR´da görev yapan Cüneyt Çakır bitirdi"
Sonnokta Gazetesi, "Karanlık tipler çaldı götürdü", "Fener´i kurtarma operasyonunda görevlerini tamamladılar"
Taka Gazetesi ise "Fırtına zirveyi ıskaladı!", "Trabzonspor, 11 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılırken zirve yarışında yara aldı" başlıklarını kullandı.


Son Güncelleme: 03.03.2021 14:42
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonHakemYerel BasınMaçTrabzon Fenerbahçe
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