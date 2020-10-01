Trabzon transfere golcü ile nokta koyacak! Son hedef Liandry Dimata

Sakatlık sorunu kalmadı

sezonunun kapanmasına sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek isteyen’da transfer hareketliliği sürüyor. Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Bordo Mavili ekipte son olarak gündeme gelen isim Landry Dimata oldu. Anderlecht’te forma giyen oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi oyuncu ve kulübü ile temas halinde bulunuyor.

Geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle maçların büyük bir çoğunluğunda oynayamayan 23 yaşındaki Liandry Dimata, sakatlık sorununu tamamen atlattı. Kamp dönemini Anderlecht ile geçiren oyuncunun hazır bir şekilde Trabzonspor kadrosuna katılması bekleniyor.