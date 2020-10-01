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Trabzon transfere golcü ile nokta koyacak! Son hedef Liandry Dimata

Transferde forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Liandry Dimata oldu. Anderlecht'te oynayan 23 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen Bordo Mavililer, oyuncuyu kısa süre içerisinde renklerine bağlamayı hedefliyor.

01 Ekim 2020 Perşembe 23:48
Trabzon transfere golcü ile nokta koyacak! Son hedef Liandry Dimata
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Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor’da transfer hareketliliği sürüyor. Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Bordo Mavili ekipte son olarak gündeme gelen isim Landry Dimata oldu. Anderlecht’te forma giyen oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi oyuncu ve kulübü ile temas halinde bulunuyor.

Sakatlık sorunu kalmadı

Geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle maçların büyük bir çoğunluğunda oynayamayan 23 yaşındaki Liandry Dimata, sakatlık sorununu tamamen atlattı. Kamp dönemini Anderlecht ile geçiren oyuncunun hazır bir şekilde Trabzonspor kadrosuna katılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 01.10.2020 23:48
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Anahtar Kelimeler:
Liandry DimataTrabzonsporTransfer
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