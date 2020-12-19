Trabzon 2-1 Rize Maçın özeti ve golleri

Süper Lig’in 13. Haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karadeniz ekiplerinden galip gelen taraf 2-1’lik skorla Trabzonspor oldu.

Trabzonspor ve Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda hakem Ali Şansalan'ın yönettiği karşılaşmayı Trabzonspor 2-1’lik skorla galip gelen taraf oldu. Ekuban 53. dakikada penaltıdan, Djanina 65. dakikada ev sahibi takımın gollerini atarken, Milan Skoda 36. dakikada penaltı noktasından Rizespor'un sayısını kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde iki maç sonra kazanan ve namağlup serisini 6'ya çıkaran Trabzonspor, puanını 17'ye çıkardı. Rizespor 15 puanla bu hafta ligi kapattı.

Stat:

Medical Park

Hakemler:

Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel

Trabzonspor

: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 63 Yusuf Sarı), Abdulkadir Parmak (Dk. 90 1 Hosseini), Ekuban (Dk. 82 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90 1 Safa Kınalı)

Çaykur Rizespor:

Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Doğan Erdoğan, Donsah (Dk. 72 Yasin Pehlivan), Michalak, Boldrin (Dk. 10 Tunay Torun), Fenando (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Skoda

Goller:

Dk. 36 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 53 Ekuban (Penaltıdan), Dk. 65 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı kartlar

: Dk. 14 Donsah, Dk. 46 Tunay Torun, Dk. 56 Fenando, Dk. 77 Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Dk. 90 3 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Maçın önemli anları

2' Trabzonspor maça baskılı başlayan taraf oldu

10' Rizespor'da Boldrin sakatlanarak saha dışına geldi, Tunay Torun oyuna girdi. Boldrin maç öncesi ısınırken de sakatlık yaşamıştı

14' Ekuban'a faul yapan Donsah sarı kart gördü

19' Lewis Baker'ın kullandığı köşe vuruşunda Ekuban kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

26' Nwakaeme'nin sol çaprazdan vuruşunda top uzak kale direğinden döndü.

35' Çaykur Rizespor penaltı kazandı! Marlon'un Michalak'a müdahalesinden sonra hakem penaltı noktasını gösterdi.

36' Milan Skoda penaltıyı gole çeviren isim oldu, Uğurcan üzerine gelen topa dokundu ancak gole engel olamadı.

45+1' Ekuban'ın ceza alanının dışından sağ çaprazdan attığı şutu kaleci Gökhan Akkan uzanarak çeldi.

50' Milan Skoda'nın sağdan gelen ortada gelişine vuruşunda top direğe takıldı.

51' Trabzonspor penaltı kazandı! Ekuban'a ceza alanında yapılan müdahalede hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.

53' Ekuban penaltıda topu ağlara gönderen isim oldu: 1-1

65' Marlon'un müthiş pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Djaniny, karşı karşıya pozisyonda kaleci Gökhan'a şık bir çalım attı ve topu ağlara yolladı

77' Ekuban ceza alanına girerken Emir onu faulle durdurdu ve sarı kart gördü.

80' Marlon'un kullandığı frikikte Gökhan Akkan gole izin vermedi.